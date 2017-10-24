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弄壞GD高價水晶燈 男子上網嗆說：愛太陽

2017/10/24 18:57

G-Dragon在濟州島開的咖啡廳竟然碰到無理客人。（翻攝自G-Dragon臉書）〔記者馮亦寧／台北報導〕南韓天團BigBang成員「GD」G-Dragon精心在濟州島經營咖啡廳，不但強調景觀絕佳，向來喜歡奢華的GD也耗費三億在店內以水晶燈裝飾，但日前卻有人刻意破壞。

男子刻意破壞GD咖啡廳裡的水晶燈之後，還故意在網路貼文寫下過程，甚至反嗆：「比較喜歡太陽。」該男稱因為在店內看到一個空位，想要快點過去，所以穿越擺放水晶燈的區域，所以弄壞了價值3億韓幣（約新台幣800萬元）水晶燈。莽男弄壞水晶燈還在網路嗆聲說：比較愛太陽。（翻攝自太陽臉書）

不過GD真是佛心來著，他開設的咖啡廳表示，該男只要自己支付工錢、運送費用，大概只要花30至50萬韓幣（約新台幣8千至1萬5千元）就能擺平此事，其他的部分GD會支付。

沒想到相對於GD的大肚量，該男真的很誇張，甚至留言說：「聽說有人弄壞燈跑走，但我自首了，果然在韓國肇事逃逸才是王道」、「以後只聽太陽的歌」、「我果然還是比較愛太陽的」。

歌迷你嘛幫幫忙，故意弄壞水晶燈已經是很壞的示範了，竟然還有膽貼上網牽拖太陽，遭受網友唾罵也是剛好而已。G-Dragon在店裡裝飾的高級水晶燈。（翻攝自G-DragonＩＧ）

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