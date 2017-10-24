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ITF旅展本週五開打 超人氣餐券快筆記

2017/10/24 18:50

晶華酒店於ITF旅展提供1,000元有找的azie極嫩肋眼老饕牛排優惠。（晶華提供）〔記者凃盈如／台北報導〕一年一度的台北國際旅展將於10月27至30日、在世貿展覽館開展。年年消費者搶購的晶華麗晶酒店集團，今年結集集團旗下的台北晶華酒店、台南晶英酒店、太魯閣晶英酒店、捷絲旅、晶泉丰旅攜手推出多款餐飲、住宿等優惠內容，以超低折扣回饋顧客。參展商品中最受矚目、且必定吸引數公里排隊人龍的明星商品，莫過於每年造成搶購熱潮的「栢麗廳優惠折扣券」，超人氣「栢麗廳平日午茶四人份優惠折扣券」每組 2,099元，超值優惠下殺6.9 折，另外歷久不衰的人氣商品還有「環遊晶華‧超值護照」，折扣高達 2.3折，可以讓消費者任選集團旗下四間飯店住宿、優惠售價僅需9,999元。此外、台南晶英酒店推出折扣高達3.5折的「海東客房3天2夜住宿券」，每組6,998元，捷絲旅推出全省通用的「 精緻客房住宿券」，每張2,600元，折扣高達3.6折、晶泉丰旅首次推出一泊二食住宿券，每組優惠 5,999元起，折扣高達4.4折、太魯閣晶英酒店則是祭出「山嵐客房三天二夜或行館二天一 夜住宿券」及「行館平日三天兩夜住宿券」，線上旅展限期買五送一之超優質回饋，預計將帶起一波瘋狂搶購潮；因應數位化，集團也將同步於官網http://www.regenthotels.com/tw/regent-taipei上舉辦為期八天的線上旅展，自10月23日中午12：00至30日下午17：00開放網路訂購 。晶華冠軍牛肉麵坊《超值套餐優惠折扣劵》特惠價每張299元，原價462元，折扣高達6.5折，每人限購20張，每日限量1,250張。（晶華提供）晶華酒店推出栢麗廳-
《平日午餐四人優惠折扣劵》特惠價每張3,499元，原價最高可達5,676元，優惠高達7折，每人限購20張，每日限量1,025張。（晶華提供）

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