限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

不怕「好朋友」柯震東關切 李毓芬搭檔子閎談愛順其自然

2017/10/24 18:15

李毓芬（右）、子閎出席「學者文創影視基地」記者會。（記者宋志雄攝）

〔記者粘湘婉／台北報導〕李毓芬今穿上寬領毛衣出席網劇《破網時刻》開鏡，美肩、事業線若隱若現，劇中她搭檔SpeXial子閎談校園純愛，2人首次合演感情戲，戲外卻還不太熟，李毓芬老神在在表示順其自然，子閎則稱至今仍不敢跟李毓芬眼神接觸，受訪時還一度緊張到臉紅、語無倫次，逗笑在場眾人。

他透露自己個性慢熟，擔心「太主動搭話，很像在把妹」，被問到是否怕李毓芬「好朋友」柯震東關切，笑回沒想過，一旁李毓芬立刻搭話幫解套：「不會啦，大家都是專業演員」，趕緊帶開話題。

李毓芬出席「學者文創影視基地」記者會。 （記者宋志雄攝）

李毓芬在劇裡飾演20歲女子足球隊隊長，越演越年輕外，事前還得接受足球魔鬼訓練，從早上8點練到下午3點，對體力是一大考驗。她透露每天在太陽底下曝曬，即使已經包的密不透風，外套、長褲樣樣備足，練到全身濕，還是因褲子不夠長漏了腳踝，只剩腳踝黑一塊，讓她直喊糗。

她先前被週刊報導，主演偶像劇《我和我的四個男人》收視不佳，還請假去幫柯震東爸爸慶生，讓她罕見動怒，透過臉書表示「不喜歡我是你家的事」；日前她放假去大阪環球影城度假，也被猜測是因不愉快去散心，對此她笑回近期工作滿檔，在《破網時刻》開拍前就已央求經紀人放假，至於爆料她收起笑容，坦言：「大家都對這部戲都很認真，不喜歡有人挑撥，這個我沒辦法接受。」李毓芬出席「學者文創影視基地」記者會。 （記者宋志雄攝）

此外，學者影視立吉聖娛樂事業負責人盧美惠今在佔地300坪，價值5億的北投半山別墅宣布，學者文創影視製作聯盟平台正式開幕，透露將以打造「影視題材人才錢財的交流平台」為目標。

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友

iOS

Android

APP下載

LINE好友

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

今日TOP 10
盛況空前！ 林志穎哥哥四平街腸粉攤爆棚 盛況空前！ 林志穎哥哥四平街腸粉攤爆棚
2017/10/24 13:24
34歲湘瑩不敵高齡產婦心魔 4年戀破局 34歲湘瑩不敵高齡產婦心魔 4年戀破局
2017/10/24 11:52
（影音）張艾亞釀入手3千萬豪宅 幕後神祕50歲金主曝光 （影音）張艾亞釀入手3千萬豪宅 幕後神祕50歲金主曝光
2017/10/24 16:09
周慧敏26年前舊照曝光！小露酥胸大展絕美氣質 周慧敏26年前舊照曝光！小露酥胸大展絕美氣質
2017/10/24 17:55
（影音）AV女優放屁PK 屁聲炸裂全場歡呼 （影音）AV女優放屁PK 屁聲炸裂全場歡呼
2017/10/24 11:48
女娃厚唇大眼 舒淇曬照「我生的」 女娃厚唇大眼 舒淇曬照「我生的」
2017/10/24 09:59
（影音）林志穎4手足曝光！弟大讚「又酷又會照顧人」 （影音）林志穎4手足曝光！弟大讚「又酷又會照顧人」
2017/10/24 16:52
陳楚河快看！賴雅妍的紅茶等你來加奶 陳楚河快看！賴雅妍的紅茶等你來加奶
2017/10/24 13:18
（影音）Nana事件後 郭子乾爆料白雲「人間蒸發」 （影音）Nana事件後 郭子乾爆料白雲「人間蒸發」
2017/10/24 12:19
林志穎現身了！三兄弟合體力挺大哥腸粉攤 林志穎現身了！三兄弟合體力挺大哥腸粉攤
2017/10/24 17:45
丁國琳半百堅挺朝天奶 G罩杯肉彈求包住 丁國琳半百堅挺朝天奶 G罩杯肉彈求包住
2017/10/24 16:16
5歲兒語出驚人「我在打砲」 浩子傻眼 5歲兒語出驚人「我在打砲」 浩子傻眼
2017/10/24 14:22
81歲謝賢拍拖上海女友12年 希望最後一段情 81歲謝賢拍拖上海女友12年 希望最後一段情
2017/10/24 13:20
愛犬咬死人 始源遭韓觀眾要求退出《卞赫的愛情》 愛犬咬死人 始源遭韓觀眾要求退出《卞赫的愛情》
2017/10/24 09:57
自誇「六點幹到半夜三點」 沈玉琳求歡遭拒曝妻興致不高 自誇「六點幹到半夜三點」 沈玉琳求歡遭拒曝妻興致不高
2017/10/24 17:26
（影音）鬼鬼推新歌很受傷 嘆「韓國白學了嗎」 （影音）鬼鬼推新歌很受傷 嘆「韓國白學了嗎」
2017/10/24 15:13
文瑾瑩動刀4次免於截肢 歷劫重生坦言「想戀愛了」 文瑾瑩動刀4次免於截肢 歷劫重生坦言「想戀愛了」
2017/10/24 15:46
路易莎進攻咖啡超市 還吃得到上百種輕食 路易莎進攻咖啡超市 還吃得到上百種輕食
2017/10/24 11:28
（影音）吳宗憲堅持告鄉民 揪白雲NANA節目和解 （影音）吳宗憲堅持告鄉民 揪白雲NANA節目和解
2017/10/24 14:18
前主播陳珈婕驚傳罹憂鬱症 遭小人中傷有一夜情 前主播陳珈婕驚傳罹憂鬱症 遭小人中傷有一夜情
2017/10/24 14:29
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.