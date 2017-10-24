不怕「好朋友」柯震東關切 李毓芬搭檔子閎談愛順其自然

李毓芬（右）、子閎出席「學者文創影視基地」記者會。（記者宋志雄攝）

〔記者粘湘婉／台北報導〕李毓芬今穿上寬領毛衣出席網劇《破網時刻》開鏡，美肩、事業線若隱若現，劇中她搭檔SpeXial子閎談校園純愛，2人首次合演感情戲，戲外卻還不太熟，李毓芬老神在在表示順其自然，子閎則稱至今仍不敢跟李毓芬眼神接觸，受訪時還一度緊張到臉紅、語無倫次，逗笑在場眾人。

他透露自己個性慢熟，擔心「太主動搭話，很像在把妹」，被問到是否怕李毓芬「好朋友」柯震東關切，笑回沒想過，一旁李毓芬立刻搭話幫解套：「不會啦，大家都是專業演員」，趕緊帶開話題。

李毓芬出席「學者文創影視基地」記者會。 （記者宋志雄攝）

李毓芬在劇裡飾演20歲女子足球隊隊長，越演越年輕外，事前還得接受足球魔鬼訓練，從早上8點練到下午3點，對體力是一大考驗。她透露每天在太陽底下曝曬，即使已經包的密不透風，外套、長褲樣樣備足，練到全身濕，還是因褲子不夠長漏了腳踝，只剩腳踝黑一塊，讓她直喊糗。

她先前被週刊報導，主演偶像劇《我和我的四個男人》收視不佳，還請假去幫柯震東爸爸慶生，讓她罕見動怒，透過臉書表示「不喜歡我是你家的事」；日前她放假去大阪環球影城度假，也被猜測是因不愉快去散心，對此她笑回近期工作滿檔，在《破網時刻》開拍前就已央求經紀人放假，至於爆料她收起笑容，坦言：「大家都對這部戲都很認真，不喜歡有人挑撥，這個我沒辦法接受。」 李毓芬出席「學者文創影視基地」記者會。 （記者宋志雄攝）

此外，學者影視立吉聖娛樂事業負責人盧美惠今在佔地300坪，價值5億的北投半山別墅宣布，學者文創影視製作聯盟平台正式開幕，透露將以打造「影視題材人才錢財的交流平台」為目標。

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