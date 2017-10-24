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香雞城回來了！5、6年級生快來回味

2017/10/24 18:08

搭配雞汁與祖傳特製椒鹽粉，是最經典的吃法。（香雞城提供）

〔記者林欣若／台北報導〕戴上特製塑膠手套大口吃雞的香雞城，是5、6年級消費者的美好回憶，在速食店大舉搶市後，香雞城也逐漸沒落，苦等許久，香雞城強勢回歸，旗艦店將於10/24晚上五點起於新莊迴龍試營運。

雞蓉玉米濃湯承襲30年前的味道。（香雞城提供）

香雞城的每一道料理都充滿古早味，手扒土雞保留阿公時代傳承下來的獨家烤醬秘方，此次新店開幕堅持還原記憶中的老味道，搭配第一代的雞蓉玉米濃湯，滿滿復古風情。此外，還可以嘗試古早味手扒土雞佐麻辣醬獨門新吃法、香蔥飯拌入古早味手扒土雞雞汁與搭配麻辣醬、酥脆多汁Q彈的無骨炸雞輔以每日自製的塔塔醬，以甜而不膩的芝麻地瓜椪收尾。

拌入手扒土雞流出來的湯汁與土雞肉的香蔥飯也是費者最愛。（香雞城提供）

香雞城品牌經理同時也是家族第三代陳巧瑜表示，為了要達到傳承口味維持品質及提高出餐速度，研發團隊針對溫度、口味與時間製定了嚴格的SOP，最高紀錄一天曾經試吃了60隻雞，從新式研發到試營運前大概試了2,000多隻雞，以此最新烤製技術，未來能每日供應最少700隻雞給消費者。香雞城強勢回歸，喚起不少消費者的美食記憶。（香雞城提供）

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