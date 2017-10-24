南韓影壇頒獎 典禮高唱等嘸人

趙寅成確定將參加大鐘獎頒獎典禮。（翻攝自趙寅成香港粉絲網頁）〔記者馮亦寧／綜合報導〕南韓影壇盛事「第54屆大鐘獎」頒獎典禮即將在明（25）日舉行，但有鑒於去年星光黯淡，今年也令很多人擔心會不會沒有大牌撐場面？

這次大鐘獎由《我只是個計程車司機》宋康昊、《朴烈》李帝勳、《The King》趙寅成、《不和黨：壞傢伙們的世界》薛景求、《監獄》韓石圭等五人競爭影帝寶座。

宋康昊奪影帝呼聲極高。（《我只是個計程車司機》劇照）目前確定韓石圭與李帝勳皆因有工作在身，將缺席大鐘獎頒獎典禮，而趙寅成和薛景求則是確定會出席。至於影帝熱門人選宋康昊，目前暫時尚未確定，但由於奪帝有望，出席可能極高。

50歲韓國影帝宋康昊主演的《我只是個計程車司機》不但票房可觀，觀影人數也超過1200萬人次大關，大敗張東健於2004主演的《太極旗—生死兄弟》。該片也成功代表南韓角逐2018年第90屆奧斯卡最佳外語片，故呼聲極高。

影后部分則確定五位入圍者之中，孔孝真、金玉彬、廉晶雅、千玗嬉皆因工作確定無法出席。

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