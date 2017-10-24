（影音）公益年曆扮「貓女」 郭雪芙：快把我帶回家～

卡提諾2018公益年曆，設計成超狂郭雪芙人形立牌造型。（卡提諾論壇提供）〔記者馮亦寧／台北報導〕超狂的卡提諾論壇今年與SPCA（防止虐待動物協會）合作聯手推出「黑貓計畫」，販賣公益年曆，還找來甜心女神郭雪芙扮貓女擔任活動大使。

郭雪芙為吸引買氣，特別穿著一身半透明黑色薄紗，大露「絕對領域」，超萌的美貓女指揮官模樣，讓人血脈賁張。卡提諾做事就是霸氣就是狂，這次的公益年曆竟然設計成跟郭雪芙等比（1:1）人形立牌的時候，立刻興奮大喊：「快把我帶回家！」宣言也是超霸氣。

郭雪芙推出活動限定官方Line貼圖。（卡提諾論壇提供）郭雪芙對這次的「超狂年曆」很期待，她看見自己的等身等高人形立牌年曆時表示：「工作很忙的時候都很希望自己有分身來幫忙，現在願望終於實現了。」他也首度推出活動限定官方Line貼圖，擺出各種又萌又嬌的貼圖表情。

經常在粉絲網頁曬毛小孩的郭雪芙，自從剪回浪浪貓「金bon」之後，就忍不住貼萌照讓大家看看她的愛貓。她也透露自己小時候的夢想就是開一間動物園，長大後的她也定期捐款給動物協會，這次也為黑貓計畫特別錄製影片喔。

（影片擷取自YouTube，如遭移除請見諒。）

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