限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 即時新聞

（影音）公益年曆扮「貓女」 郭雪芙：快把我帶回家～

2017/10/24 17:37

卡提諾2018公益年曆，設計成超狂郭雪芙人形立牌造型。（卡提諾論壇提供）〔記者馮亦寧／台北報導〕超狂的卡提諾論壇今年與SPCA（防止虐待動物協會）合作聯手推出「黑貓計畫」，販賣公益年曆，還找來甜心女神郭雪芙扮貓女擔任活動大使。

郭雪芙為吸引買氣，特別穿著一身半透明黑色薄紗，大露「絕對領域」，超萌的美貓女指揮官模樣，讓人血脈賁張。卡提諾做事就是霸氣就是狂，這次的公益年曆竟然設計成跟郭雪芙等比（1:1）人形立牌的時候，立刻興奮大喊：「快把我帶回家！」宣言也是超霸氣。

郭雪芙推出活動限定官方Line貼圖。（卡提諾論壇提供）郭雪芙對這次的「超狂年曆」很期待，她看見自己的等身等高人形立牌年曆時表示：「工作很忙的時候都很希望自己有分身來幫忙，現在願望終於實現了。」他也首度推出活動限定官方Line貼圖，擺出各種又萌又嬌的貼圖表情。

經常在粉絲網頁曬毛小孩的郭雪芙，自從剪回浪浪貓「金bon」之後，就忍不住貼萌照讓大家看看她的愛貓。她也透露自己小時候的夢想就是開一間動物園，長大後的她也定期捐款給動物協會，這次也為黑貓計畫特別錄製影片喔。

（影片擷取自YouTube，如遭移除請見諒。）

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友

iOS

Android

APP下載

LINE好友

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

今日TOP 10
耍大牌收視差 3女星被點名「很難再合作」 耍大牌收視差 3女星被點名「很難再合作」
2017/10/24 09:03
黃安不支持「祖國」 被逮回台灣買這個 黃安不支持「祖國」 被逮回台灣買這個
2017/10/24 09:44
吳宗憲怒告10鄉民 沒被告的其他人這樣說… 吳宗憲怒告10鄉民 沒被告的其他人這樣說…
2017/10/24 09:26
盛況空前！ 林志穎哥哥四平街腸粉攤爆棚 盛況空前！ 林志穎哥哥四平街腸粉攤爆棚
2017/10/24 13:24
34歲湘瑩不敵高齡產婦心魔 4年戀破局 34歲湘瑩不敵高齡產婦心魔 4年戀破局
2017/10/24 11:52
（影音）AV女優放屁PK 屁聲炸裂全場歡呼 （影音）AV女優放屁PK 屁聲炸裂全場歡呼
2017/10/24 11:48
（影音）張艾亞釀入手3千萬豪宅 幕後神祕50歲金主曝光 （影音）張艾亞釀入手3千萬豪宅 幕後神祕50歲金主曝光
2017/10/24 16:09
台大情殺天倫夢碎 陳樂融：別寄望癱軟教育 台大情殺天倫夢碎 陳樂融：別寄望癱軟教育
2017/10/24 08:49
女娃厚唇大眼 舒淇曬照「我生的」 女娃厚唇大眼 舒淇曬照「我生的」
2017/10/24 09:59
（影音）Nana事件後 郭子乾爆料白雲「人間蒸發」 （影音）Nana事件後 郭子乾爆料白雲「人間蒸發」
2017/10/24 12:19
陳楚河快看！賴雅妍的紅茶等你來加奶 陳楚河快看！賴雅妍的紅茶等你來加奶
2017/10/24 13:18
放浪兄弟再傳喜訊 ÜSA把小12歲女星娶回家 放浪兄弟再傳喜訊 ÜSA把小12歲女星娶回家
2017/10/24 08:31
5歲兒語出驚人「我在打砲」 浩子傻眼 5歲兒語出驚人「我在打砲」 浩子傻眼
2017/10/24 14:22
愛犬咬死人 始源遭韓觀眾要求退出《卞赫的愛情》 愛犬咬死人 始源遭韓觀眾要求退出《卞赫的愛情》
2017/10/24 09:57
81歲謝賢拍拖上海女友12年 希望最後一段情 81歲謝賢拍拖上海女友12年 希望最後一段情
2017/10/24 13:20
（影音）鬼鬼推新歌很受傷 嘆「韓國白學了嗎」 （影音）鬼鬼推新歌很受傷 嘆「韓國白學了嗎」
2017/10/24 15:13
丁國琳半百堅挺朝天奶 G罩杯肉彈求包住 丁國琳半百堅挺朝天奶 G罩杯肉彈求包住
2017/10/24 16:16
認識快20年 「wewe」李威、林佑威再合體 認識快20年 「wewe」李威、林佑威再合體
2017/10/24 09:21
前主播陳珈婕驚傳罹憂鬱症 遭小人中傷有一夜情 前主播陳珈婕驚傳罹憂鬱症 遭小人中傷有一夜情
2017/10/24 14:29
路易莎進攻咖啡超市 還吃得到上百種輕食 路易莎進攻咖啡超市 還吃得到上百種輕食
2017/10/24 11:28
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.