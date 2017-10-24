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小樂談情鍾瑶不多問 擔心吻戲浮出吳慷仁臉蛋

2017/10/24 18:00

駐日代表謝長廷（中）今到會場替鍾瑶（左）、吳思賢及台灣影視產業打氣。（三立提供）〔記者蕭方綺／綜合報導〕鍾瑶、「小樂」吳思賢今受邀在日本池袋出席「2017東京國際電視展」，擔任台灣館大使，駐日代表謝長廷也到場為他們加油。兩人合作三立新戲《姊的時代》，可視為三立電視全新出擊。戲外差5歲的兩人，在劇中大談姊弟戀，一聊到姊弟戀，小樂很有經驗，因他過去4段感情，有2段就是，現緋聞女友經紀人玉玲也是姊弟戀，笑說自身經驗拿來當戲劇功課，就很夠用，但鍾瑶現實生活中對姊弟戀敬謝不敏，「就算比我小幾個月，我都覺得怪怪的。」

鍾瑶（左）和吳思賢今在日本出席東京國際影視節，暢談對台劇的看法。（三立提供）小樂19歲時和大他4歲的女友交往2年，會因年紀差異、價值觀不同爭吵，他當時很在意過節，認為情侶一定要一起過，但女友忙於工作無法配合，他便任性而為，讓女友氣到直呼「你真的很幼稚」。現在期盼女友年紀較大或小？他傻笑：「還是比較喜歡姊姊。」

他在《極品絕配》中和吳慷仁是情敵，這次和吳慷仁女友鍾瑶詮釋戀人，他嗆聲：「上一次我輸給了叔叔吳慷仁，這一次我可是要定了！」他說自己有向吳慷仁請教拍戲的問題，但沒打聽鍾瑶的消息，至於拍親密戲是否先知會吳慷仁，他笑說完全沒有，「拍吻戲也不會想到他的臉，很怕演成親他，我才不要親吳叔叔咧。」

鍾瑶首次主演三立偶像劇，就越級打怪，挑戰女主角，她一開始擔心扛收視，壓力很大，好在劇組叫她別擔心，因為整部戲的人會一起扛；她過去演過最長的戲也只有4集，這次一口氣挑戰13集，已備妥精力準備軋戲。

鍾瑶一開始知道對手是首度合作的小樂，直說：「好害羞喔，他就是小鮮肉啊。」兩人初次見面，小樂禮貌叫她「姊」，她立刻覺得大事不妙，認為這種稱呼只會疏遠距離，便約小樂單獨喝咖啡，暢談自己的情史、人生挫折等，用最快時間掏心掏肺，經過這次「目的性咖啡」，兩人瞬間熟稔，鍾瑶笑說：「小樂知道我很多秘密，我講到難過時，他眼眶真的泛淚。」猛誇小樂是純真男孩。

此外，三立華劇在日本極受歡迎，部部都熱銷日本，這次首次直接在日本池袋舉辦新劇卡司新劇發佈會，不僅為未來多部新上檔的華劇壯大聲勢，也為三立華劇啟動全新氣象。

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