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陳竹昇踩高跟鞋妖嬌扮女 小孩反應竟是這樣...

2017/10/24 16:49

《阿莉芙》演員陳竹昇、舞炯恩、趙逸嵐出席茶敘。（記者翁子涵攝）〔記者翁子涵／台北報導〕導演王育麟的新作《阿莉芙》，該片不僅有激烈床戲和吻戲，也融入跨性別、多元成家的劇情，其入圍東京影展亞洲未來競賽片，今舉行行前茶敘，飾演變性人的陳竹昇，在片中突破尺度扮女裝演出妖嬌模樣，他笑曝演出前向老婆和好友陸明君討教如何扮女，連老婆都讚他做得比自己還像女人。

陳竹昇這次飾演變性人，陰柔秀氣的精湛演技入圍金馬獎最佳男配角，他謙虛表示「入圍就很放心了」，沒多想能否拿獎，只擔心該角色是否能夠說服的了觀眾，至於如何揣摩女生的如此入骨？陳竹昇表示：「每個人都有比較秀氣的一面，就把斯文的一面放到最大」，透露小孩看到他在家穿高跟鞋、扮女裝，反應不是嚇到，反而都超嗨、覺得很好玩。

拍攝前，陳竹昇也特地跑到好友陸明君家討教幾招，把玩項鍊、耳環，他透露當下就很進入狀況，「原來這就是姊妹淘在那邊玩女孩的遊戲」，也更能理解女明星對於外在的堅持，他也塞兩層海綿墊在胸部，陳竹昇搞笑說：「我有保守一點，不要太大」；他在戲中雖以「甜甜圈和銅鑼燒」來性暗示吳朋奉，但卻沒真的「床戰」，他笑說：「我脫沒人要看啦，看排骨酥要幹什麼」。

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