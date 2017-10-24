第十三屆林榮三文學獎．第一階段揭曉

第十三屆林榮三文學獎頒獎典禮將於11月4日下午2時半舉行。（林榮三文化公益基金會提供）〔自由副刊〕第十三屆林榮三文學獎，自7月1日開始收件，至7月31日止，共收到1966件作品。經初、複、決審委員謹慎討論與評選，今日公布小品文獎得獎名單及其他獎項得獎者，此為第一階段揭曉。

其他獎項確切名次將於11月4日頒獎典禮現場公布。其後並陸續刊登決審會議紀錄與得獎作品。

在此分眾時代，書寫者如何面對喧囂鬧騰的各色媒體；又如何準確捕捉時代，成為筆下精魂？有人寫切身小事，無止無休的病痛，等待應答的愛欲；有人納入社會議題，弱勢，環保，體其所感，在文字看似無靠的此刻，鍛字為薪。

第十三屆林榮三文學獎各獎項得獎者確切名次將於頒獎典禮現場公布。（林榮三文化公益基金會提供）

【新詩獎】

吳建樑〈眾聲絮語〉

李依亭〈雨中走路〉

曹馭博〈與蒂蒂復健一日〉

許芳綺〈小蟻〉

然 靈〈投手之丘〉

【短篇小說獎】

陳東海〈刣雞蔡仔〉

游玫琦〈淡淡的，三月天〉

葉 琮〈第二次青春〉

解昆樺〈拳縫糾結的玫瑰〉

羅曉盈〈手剎車〉

【散文獎】

沈信宏〈玫瑰之夜〉

崔舜華〈神在〉

游善鈞〈男人的手肘〉

馮孟婕〈安島島民之死〉

楊莉敏〈不散〉

【小品文獎】

王書緋〈青果之累〉

李家棟〈腹語〉

沈信宏〈不滿〉

徐禎苓〈蝦趴〉

許勝雲〈沉默〉

陳建嘉〈快死了〉

陳彥誌〈掉藥 〉

陳翔羚〈業務員小戴〉

黃志聰〈棋盤格子〉

薩 芙〈雪地來的毛孩子〉

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