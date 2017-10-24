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獅子合唱團Replay《櫻桃幫》甜美搖滾

2017/10/24 16:23

《獅子合唱團》團員們搖滾的外表底下，有柔軟又堅定的內心。（《MILK潮流誌》提供）

〔記者馮亦寧／台北報導〕去年發行首張專輯的獅子合唱團，成功在蕭敬騰帶領之下，今年順勢發行第二張專輯《Replay》，而且竟然裡頭還有女子團體《櫻桃幫》的影子。

獅子合唱團表示重新詮釋《再見我的愛》是有原因的：「我們四個團員年紀差不多，我想跟我們年紀相近的朋友，應該對《櫻桃幫》也有深刻的印象，而且非常走她們自己的風格，擁有強悍與溫柔兼備的氣勢，選擇這首歌希望與大家重溫《櫻桃幫》的搖滾美好。」在詮釋上，不止重新編曲，也企圖創造新的感動，因此獅子合唱團挖空心思，至於成果如何，聽過才知道。

《獅子合唱團》曾經一度抗拒參加音樂競賽節目。（《MILK潮流誌》提供）

獅子合唱團曾經參與過《歌手》節目，而且表演一次比一次震撼精彩，不過，團長力Q覺得：「在每一場表演晉級後就是全新的挑戰開始，這一次成功的原因很可能下一回合就不受用，只能用盡全力去衝，把每一場當作最後一戰的方式全力以赴。」

力Q坦承：「曾經我們因為『競賽』而感到迷惘，我們起初有點抗拒這個邀約，因為我們覺得搖滾精神和信念為什麼要被評比或淘汰？音樂好與壞為什麼要被幾張票選而制約？但真正參與之後，我發現所有參賽者都很享受這個過程，大家在意的不是票數，而是自我音樂突破，音樂本來就是有人欣賞有人不欣賞，用盡全力即使未能進擊，我們所熱愛的音樂還有機會在電視前或電腦前被聽到。」

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