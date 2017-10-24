（影音）張艾亞釀入手3千萬豪宅 幕後神祕50歲金主曝光

張艾亞（右）、惟毅出席「惟毅毛起來呷」記者會。（記者陳奕全攝）

〔記者鍾智凱／台北報導〕張艾亞今與惟毅出席新直播節目《毛起來呷》記者會，之前張艾亞被拍到看中正區4千萬豪宅，今她澄清其實內心真正渴望的是民生社區一帶的房子，她說：「那邊環境很好又清幽，離南京三民、小巨蛋又有捷運。」

張艾亞（右）、惟毅出席「惟毅毛起來呷」記者會。（記者陳奕全攝）

現張艾亞考慮入手20坪自住或40坪一家人住，但價格必須鎖在3千萬以下，她說：「現在還在考慮，但真的就是2、3千萬左右。」外傳她月入50萬，眾人好奇怎如此多金，她說：「我是不能有存款嗎？」此外姊姊已50歲，工作比較久有財力，因此也會幫忙出力，合力買下豪宅。 張艾亞（右）、惟毅出席「惟毅毛起來呷」記者會。（記者陳奕全攝）

惟毅把愛犬Abby與Bagle亮相，2隻狗從為惟毅還沒出道就一路養，他說這個在Live.me的節目其實主持人是寵物，他跟張艾亞只是助理主持人，目前2人都單身，有望湊對？這時3人異口同聲說都不是彼此的菜，但惟毅坦承張艾亞因是師姐，所以要去哪一聲令下都會開車載，自甘當工具人。

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