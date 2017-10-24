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女主播爆產後憂鬱症 隔絕人群還對布偶講話

2017/10/24 15:30

〔記者吳志偉／台北報導〕38歲的台視當家主播林益如結婚4年多，歷經辛苦求子過程，今年6月終於喜獲麟兒，卻驚傳疑似患產後憂鬱症，以往總是態度親切的她，本月16重返主播台後，卻總是戴著口罩隔絕人群。據《壹週刊》報導，她連續兩天下班後，都戴著口罩走出台視，快步跳上計程車返家，似乎相當歸心似箭。

林益如產後憂鬱。（翻攝自臉書）林益如加入台視新聞部14年，2010年起升任晚間新聞主播，同年底結識從事科技業的老公，只是她婚後被醫院診斷「卵巢早衰」，做過4次試管嬰兒、挨了100多針，肚皮始終沒動靜，直到與老公到義大利度假回國才意外「中獎」了。

林益如原定7月重回主播台，卻以育嬰為由延長到9月才銷假上班，並於本月中恢復播報。當時台視內部頗意外，認為她事業心重，照理會盡快返回工作崗位，因此傳出她產後憂鬱、對人群感到恐懼等耳語，公司還怕她播報時出包，一度要求其他主播待命。

身為當家主播的林益如，不但與同事相處沒有傲氣，以往除了會主動和記者討論新聞，出外採訪攀高涉水都當仁不讓，遇到同事打招呼也會微笑回應，直到產後才突然像變了個人，在公司內終日戴著口罩，較少與人互動，也沒參加20日公司舉辦的員工旅遊，除此之外，讓同事們不解的，是她還會與一隻大耳狗玩偶形影不離，不時互動聊天。就在今天中午，台視便發新聞稿主動承認林益如確實有產後憂鬱症。

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