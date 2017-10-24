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首頁 > 婉君推

鹿晗學霸女友全英文演講 發音標準被讚爆

2017/10/24 16:34

關曉彤參加世界衛生組織舉辦的愛滋病去污名座談會。（翻攝自搜狐娛樂微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國「國民初戀」關曉彤與鹿晗認愛後，成為眾所矚目的焦點。近日她與男星易祥千璽、王嘉及吳牧野作為青年代表，赴瑞士參加世界衛生組織座談會，會中展現流利外語能力，全英文演講畫面曝光後成為熱搜冠軍。

關曉彤（右二）作為青年代表，發表全英文演講。（翻攝自搜狐娛樂微博）

關曉彤身穿粉紅俐落套裝，內搭白色襯衫出席活動，她全程以英文演講，發音標準談吐流暢，雖偶爾低頭看文稿，仍展現落落大方的自信。不僅現場的外籍與會人士聽了頻點頭，演講畫面曝光後，網友更大讚「不愧是鹿晗的女朋友」，但也遭網友質疑不夠格作為青年領袖代表。

不過現年才20歲的關曉彤，童星出道後演藝生涯豐富，不僅與林志玲、劉德華及趙薇等大牌藝人合作，還曾獲得第23屆上海電視節最佳女配角獎。她2016年以90.41分成為北京電影學院的榜首，同年再以高分順利考取北京電影學院，是名副其實的學霸，如今又覓得情郎鹿晗，年紀輕輕就成為人生勝利組，難怪會遭網友眼紅忌妒。關曉彤出身自藝術世家。（翻攝自關曉彤微博）

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