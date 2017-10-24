我紅不是靠實力！ 方志友挺星妹不惜自貶
2017/10/24 15:11
方志友能唱能演，人氣相當高。（翻攝自方志友臉書）〔娛樂頻道／綜合報導〕女星方志友因參加《超級星光大道》第二季而出道，之後轉往戲劇圈表現亮眼，並與楊銘威因戲結緣，兩人現在的婚姻生活相當美滿，而小她6歲的妹妹也追隨她的腳步參加歌唱比賽，她力挺妹妹，展現姐妹情深。
方志云追隨姐姐的腳步參加選節目。（翻攝自方志云臉書）當初因選秀節目出道的方志友看見妹妹也參加相似的節目，不禁大力幫忙宣傳拉票，據《中國時報》報導，方志友表示妹妹是三姐妹中最優秀的，畫畫跟唱歌都難不倒她，是標準的比賽型選手，她也回憶過去三姐妹加上媽媽在家簡直就是戰爭，她很愛跟妹妹們打鬧，還會因看到妹妹有手機吃醋，而妹妹看到她上電視，也會吵著要參加，但長大後姐妹感情越來越好，方志友十分肯定妹妹的實力，並自嘲自己走紅不是靠實力，而是靠親和力及魅力。
方志友（右）與楊銘威因戲定情。（翻攝自方志友臉書）方志友的代表作《我的寶貝四千金》描述四姐妹的故事，她笑說戲裡很不真實，姐妹感情不可能那麼融洽，她也透露過去她很會和媽媽吵架，甚至曾把媽媽氣到離家出走，婚後才有所改變，該戲也是她與老公的定情之作，劇中有一場楊銘威被嚇到的戲，方志友表示當時楊銘威的表情很真實，因為戲外他剛得知方志友懷孕，心情相當澎湃。
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