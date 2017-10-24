吳宗憲堅持告鄉民 揪白雲NANA節目和解

好玩網站MrPlayer.tw成立記者會，左起陳漢典、吳宗憲、LULU。（記者潘少棠攝）〔記者吳志偉／台北報導〕吳宗憲近來因談及白雲與日籍女星「NANA」西田惠里奈的桃色糾紛，導致遭網友砲轟，甚至連女兒也受牽連，他因此怒告10名網友「加重誹謗」。今天他與陳漢典、Lulu等人出席《好玩網站MrPlayer.tw》成立記者會，提起此事，仍堅持提告：「該告就告，我們又不是行屍走肉，但動怒不動氣，罵我也許不是恨我，可能是買不到演唱會門票吧。」

好玩網站MrPlayer.tw成立記者會，吳宗憲。（記者潘少棠攝）吳宗憲表示，當初用意是勸NANA走出情關，過去私下也罵過白雲，「我說你不能這樣霸凌人家，人家從國外來發展，但分手也不能報復，你們在Happy時，怎麼沒有告訴大家呢？」不排除之後邀她上節目好好聊聊，或是邀2人在節目大和解。」

對於女兒Sandy無端被牽扯，吳宗憲說：「以我們的家教，我女兒不會做這種事，如果發生了，也是她自己要承擔，不過網友罵我可以，不要扯到我的家人。」提到Sandy後來有截網友圖給他，並且打點點點的符號，可見她心裡也很受傷，他心疼的說：「寶貝你不要怕，你是獅子座，要勇敢去抗衡。」

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