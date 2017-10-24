限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 即時新聞

潮人注意！地表最潮聯名巨作即將開賣

2017/10/24 14:02

靈魂魔人威肯 PUMA x XO 全系列重磅登台。（PUMA提供）〔記者林欣若／台北報導〕運動品牌PUMA與其品牌大使威肯（The Weeknd）推出的XO 聯名系列，今年8月首度曝光PUMA x XO Parallel軍靴，造成搶購熱潮，PUMA今天公佈PUMA x XO系列第二波商品，以時尚丹寧為設計主題，推出一系列包含外套、長褲、和風罩衫等吸睛單品，10/26開賣。

PUMA XO PARALLEL 6,980元。（PUMA提供）在PUMA x XO第二波聯名服飾中，可感受到濃濃的威肯個人風格，同時也與PUMA本身品牌運動特色完美融合，以粗獷、刷破丹寧布與Oversize寬鬆設計為主題，推出性格PUMA x XO刷破丹寧夾克及今年風靡全球時尚圈的人氣首選丹寧和風罩衫，還有不敗經典 PUMA x XO 破格刷破丹寧牛仔褲及簡約百搭PUMA x XO 潮流T恤。除了服飾外，配件也以帥氣丹寧為主題，包括 PUMA x XO丹寧桶包及牛仔帽，輕鬆穿搭出威肯獨特的粗獷野性潮流街頭風格。

最受矚目的鞋款則是威肯將第一波PUMA x XO Parallel換上新外衣，披上柔中帶剛的橄欖綠，運用中筒靴外型將義大利小羊皮鞋面的奢華感完美呈現，光滑的橡膠鞋底置入 PUMA 最引以為傲的 IGNITE 超彈力科技，鞋側刻劃 PUMA 經典彎刀標誌，鞋舌壓印上 XO 圖騰，這雙堪稱 2017 年度球鞋鉅作勢必也將撼動全球運動時尚圈。

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友

iOS

Android

APP下載

LINE好友

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
今日TOP 10
兄弟各有命 林志穎哥哥擺攤賣腸粉謀生 兄弟各有命 林志穎哥哥擺攤賣腸粉謀生
2017/10/24 06:03
搭不起9萬商務艙 名嘴這樣霸氣強壓台大教授 搭不起9萬商務艙 名嘴這樣霸氣強壓台大教授
2017/10/24 07:10
耍大牌收視差 3女星被點名「很難再合作」 耍大牌收視差 3女星被點名「很難再合作」
2017/10/24 09:03
雪莉變回學生妹 激凸露2點還是清純女神 雪莉變回學生妹 激凸露2點還是清純女神
2017/10/24 06:46
雙宋大婚取消這件事 竟獲眾人讚賞！ 雙宋大婚取消這件事 竟獲眾人讚賞！
2017/10/24 08:02
老公被渣男害慘 方馨竟被他帶去「補身體」 老公被渣男害慘 方馨竟被他帶去「補身體」
2017/10/24 07:38
黃安不支持「祖國」 被逮回台灣買這個 黃安不支持「祖國」 被逮回台灣買這個
2017/10/24 09:44
5年前捲醉毆運將 她月入40K仍透支 5年前捲醉毆運將 她月入40K仍透支
2017/10/24 06:28
女星被點名難再合作 耍大牌難搞是「她」 女星被點名難再合作 耍大牌難搞是「她」
2017/10/24 07:05
吳宗憲怒告10鄉民 沒被告的其他人這樣說… 吳宗憲怒告10鄉民 沒被告的其他人這樣說…
2017/10/24 09:26
34歲湘瑩不敵高齡產婦心魔 4年戀破局 34歲湘瑩不敵高齡產婦心魔 4年戀破局
2017/10/24 11:52
盛況空前！ 林志穎哥哥四平街腸粉攤爆棚 盛況空前！ 林志穎哥哥四平街腸粉攤爆棚
2017/10/24 13:24
美到說不出話來！ 日本秋田縣八幡平楓情萬種 美到說不出話來！ 日本秋田縣八幡平楓情萬種
2017/10/24 06:00
前天王嫂結2次婚 樂基兒喜歡哪一個？ 前天王嫂結2次婚 樂基兒喜歡哪一個？
2017/10/24 07:36
台大情殺天倫夢碎 陳樂融：別寄望癱軟教育 台大情殺天倫夢碎 陳樂融：別寄望癱軟教育
2017/10/24 08:49
女娃厚唇大眼 舒淇曬照「我生的」 女娃厚唇大眼 舒淇曬照「我生的」
2017/10/24 09:59
（影音）AV女優放屁PK 屁聲炸裂全場歡呼 （影音）AV女優放屁PK 屁聲炸裂全場歡呼
2017/10/24 11:48
放浪兄弟再傳喜訊 ÜSA把小12歲女星娶回家 放浪兄弟再傳喜訊 ÜSA把小12歲女星娶回家
2017/10/24 08:31
趕快來預購！Q版風暴兵互動機器人萌翻天 趕快來預購！Q版風暴兵互動機器人萌翻天
2017/10/24 07:10
超懶宅女看過來！美食平台foodpanda外送費降至39元 超懶宅女看過來！美食平台foodpanda外送費降至39元
2017/10/24 06:25
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.