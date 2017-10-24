潮人注意！地表最潮聯名巨作即將開賣

靈魂魔人威肯 PUMA x XO 全系列重磅登台。（PUMA提供）〔記者林欣若／台北報導〕運動品牌PUMA與其品牌大使威肯（The Weeknd）推出的XO 聯名系列，今年8月首度曝光PUMA x XO Parallel軍靴，造成搶購熱潮，PUMA今天公佈PUMA x XO系列第二波商品，以時尚丹寧為設計主題，推出一系列包含外套、長褲、和風罩衫等吸睛單品，10/26開賣。

PUMA XO PARALLEL 6,980元。（PUMA提供）在PUMA x XO第二波聯名服飾中，可感受到濃濃的威肯個人風格，同時也與PUMA本身品牌運動特色完美融合，以粗獷、刷破丹寧布與Oversize寬鬆設計為主題，推出性格PUMA x XO刷破丹寧夾克及今年風靡全球時尚圈的人氣首選丹寧和風罩衫，還有不敗經典 PUMA x XO 破格刷破丹寧牛仔褲及簡約百搭PUMA x XO 潮流T恤。除了服飾外，配件也以帥氣丹寧為主題，包括 PUMA x XO丹寧桶包及牛仔帽，輕鬆穿搭出威肯獨特的粗獷野性潮流街頭風格。

最受矚目的鞋款則是威肯將第一波PUMA x XO Parallel換上新外衣，披上柔中帶剛的橄欖綠，運用中筒靴外型將義大利小羊皮鞋面的奢華感完美呈現，光滑的橡膠鞋底置入 PUMA 最引以為傲的 IGNITE 超彈力科技，鞋側刻劃 PUMA 經典彎刀標誌，鞋舌壓印上 XO 圖騰，這雙堪稱 2017 年度球鞋鉅作勢必也將撼動全球運動時尚圈。

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