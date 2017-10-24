最文青的野餐用品在這 動作慢搶不到
2017/10/24 13:57
全家新一波集點活動於11/8推出野餐周邊配件，包含野餐墊、萬用毯和摺疊收納箱。（全家提供）〔記者林欣若／台北報導〕秋高氣爽，最適合戶外野餐，全家便利商店與知名設計師蕭青陽共同合作，推出一系列文青野餐用品，首波推薦兼具野餐與收納功能的4款啵啵杯、梅森玻璃罐、摺疊餐盒。
啵啵杯加入氣泡飲、果汁後，唯美造型更替野餐料理加分。（全家提供）蕭青陽將旅途中所看見屬於台灣的一切，幻化六款童趣插畫，串起他與台灣旅者們的共同回憶，同時鼓勵大家輕裝成行，用簡單的步伐創造專屬自己的旅行故事。「海底世界」和「合歡山」分別代表離島和高山，海底世界包含馬祖藍眼淚和澎湖雙心石滬的圖樣，傳達離島之美，更藉此呼籲自然景色保育的重要；合歡山有層層堆疊的山巒和象徵童心的竹蜻蜓，是蕭青陽藉由爬山所領悟的道理；「關山便當」傳達味覺也是旅行的一部分，而火車便當是在台灣旅行的美好回憶；「腳踏車」為蕭青陽個人珍藏的台灣第一台腳踏車—霸王號，象徵只要踩上腳踏車，即使漫步在都市間，也是一種輕鬆寫意的旅行方式。六款插畫在啵啵杯、梅森玻璃罐、摺疊餐盒皆有對應款式。
摺疊餐盒。（全家提供）「青旅行」從旅行美學出發，提供消費者實用和質感兼具的餐具用品選擇。「啵啵杯」款式隨機出貨，仿紅酒玻璃杯造型，塑膠材質輕量好攜帶，適合盛裝果汁、氣泡飲，杯身可互相扣合堆疊，外出野餐最實用。集滿400點加價59元可換購，集滿8000點可免費換，若為全家會員集滿5000點可免費換，使用HappyGO或UUPON點數200點可免費換。另外，為了讓死忠粉絲快速蒐集，凡於週一消費滿199元，即加贈全店點數200點。
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