限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 即時新聞

精品聯名白雪公主 可愛得不要不要

2017/10/24 13:49

〔記者林欣若／台北報導〕白雪公主是迪士尼卡通中最經典的公主原型，1937年問世的白雪公主今年歡慶70歲生日，精品品牌alice+olivia by Stacey Bendet以白雪公主為靈感，推出系列服裝，讓每個女孩都可變身公主。設計師Stacey Bendet以一身蘋果圖案的裝扮融入在充滿童話感的可愛佈景裡。（alice+olivia提供）

此別注系列包含多款服裝單品，注入了《白雪公主與七個小矮人》故事中的重點元素，並融合 alice+olivia奇趣獨特的風格。全新毛衣及標語T恤印上故事中的對白「you are the fairest of them all （你是世界上最漂亮的人）」，以及佈滿蘋果圖案的經典款裙子及洋裝。設計師Stacey Bendet穿上白雪公主與七個小矮人別注系列服裝於紐約街頭水果攤前拍照。（alice+olivia提供）

alice+olivia行政總裁兼創意總監Stacey Bendet表示：「《白雪公主與七個小矮人》是我自小最愛的電影之一！我很高興能夠與迪士尼合作，將我其中一個最愛的童話故事帶到真實世界。」alice+olivia蘋果印花短洋裝。（alice+olivia提供）alice+olivia蘋果針織外套 15,900元。（alice+olivia提供）

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友

iOS

Android

APP下載

LINE好友

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

今日TOP 10
兄弟各有命 林志穎哥哥擺攤賣腸粉謀生 兄弟各有命 林志穎哥哥擺攤賣腸粉謀生
2017/10/24 06:03
搭不起9萬商務艙 名嘴這樣霸氣強壓台大教授 搭不起9萬商務艙 名嘴這樣霸氣強壓台大教授
2017/10/24 07:10
耍大牌收視差 3女星被點名「很難再合作」 耍大牌收視差 3女星被點名「很難再合作」
2017/10/24 09:03
雪莉變回學生妹 激凸露2點還是清純女神 雪莉變回學生妹 激凸露2點還是清純女神
2017/10/24 06:46
雙宋大婚取消這件事 竟獲眾人讚賞！ 雙宋大婚取消這件事 竟獲眾人讚賞！
2017/10/24 08:02
老公被渣男害慘 方馨竟被他帶去「補身體」 老公被渣男害慘 方馨竟被他帶去「補身體」
2017/10/24 07:38
黃安不支持「祖國」 被逮回台灣買這個 黃安不支持「祖國」 被逮回台灣買這個
2017/10/24 09:44
5年前捲醉毆運將 她月入40K仍透支 5年前捲醉毆運將 她月入40K仍透支
2017/10/24 06:28
女星被點名難再合作 耍大牌難搞是「她」 女星被點名難再合作 耍大牌難搞是「她」
2017/10/24 07:05
吳宗憲怒告10鄉民 沒被告的其他人這樣說… 吳宗憲怒告10鄉民 沒被告的其他人這樣說…
2017/10/24 09:26
34歲湘瑩不敵高齡產婦心魔 4年戀破局 34歲湘瑩不敵高齡產婦心魔 4年戀破局
2017/10/24 11:52
盛況空前！ 林志穎哥哥四平街腸粉攤爆棚 盛況空前！ 林志穎哥哥四平街腸粉攤爆棚
2017/10/24 13:24
美到說不出話來！ 日本秋田縣八幡平楓情萬種 美到說不出話來！ 日本秋田縣八幡平楓情萬種
2017/10/24 06:00
前天王嫂結2次婚 樂基兒喜歡哪一個？ 前天王嫂結2次婚 樂基兒喜歡哪一個？
2017/10/24 07:36
台大情殺天倫夢碎 陳樂融：別寄望癱軟教育 台大情殺天倫夢碎 陳樂融：別寄望癱軟教育
2017/10/24 08:49
女娃厚唇大眼 舒淇曬照「我生的」 女娃厚唇大眼 舒淇曬照「我生的」
2017/10/24 09:59
（影音）AV女優放屁PK 屁聲炸裂全場歡呼 （影音）AV女優放屁PK 屁聲炸裂全場歡呼
2017/10/24 11:48
放浪兄弟再傳喜訊 ÜSA把小12歲女星娶回家 放浪兄弟再傳喜訊 ÜSA把小12歲女星娶回家
2017/10/24 08:31
趕快來預購！Q版風暴兵互動機器人萌翻天 趕快來預購！Q版風暴兵互動機器人萌翻天
2017/10/24 07:10
超懶宅女看過來！美食平台foodpanda外送費降至39元 超懶宅女看過來！美食平台foodpanda外送費降至39元
2017/10/24 06:25
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.