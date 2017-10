精品聯名白雪公主 可愛得不要不要

〔記者林欣若/台北報導〕白雪公主是迪士尼卡通中最經典的公主原型,1937年問世的白雪公主今年歡慶70歲生日,精品品牌alice+olivia by Stacey Bendet以白雪公主為靈感,推出系列服裝,讓每個女孩都可變身公主。 設計師Stacey Bendet以一身蘋果圖案的裝扮融入在充滿童話感的可愛佈景裡。(alice+olivia提供)

此別注系列包含多款服裝單品,注入了《白雪公主與七個小矮人》故事中的重點元素,並融合 alice+olivia奇趣獨特的風格。全新毛衣及標語T恤印上故事中的對白「you are the fairest of them all (你是世界上最漂亮的人)」,以及佈滿蘋果圖案的經典款裙子及洋裝。 設計師Stacey Bendet穿上白雪公主與七個小矮人別注系列服裝於紐約街頭水果攤前拍照。(alice+olivia提供)

alice+olivia行政總裁兼創意總監Stacey Bendet表示:「《白雪公主與七個小矮人》是我自小最愛的電影之一!我很高興能夠與迪士尼合作,將我其中一個最愛的童話故事帶到真實世界。」 alice+olivia蘋果印花短洋裝。(alice+olivia提供) alice+olivia蘋果針織外套 15,900元。(alice+olivia提供)

