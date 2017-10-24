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吳尊兒Max撞臉《爸爸2》女娃 激似程度百分百

2017/10/24 12:59

陸毅曾帶著大女兒「貝兒」參加中國親子節目。（翻攝自微博）〔娛樂頻道／綜合報導〕中國男星陸毅2006年與老婆鮑蕾步入禮堂，婚後育有2女。先前他帶著大女兒「貝兒」參加親子節目《爸爸去哪兒》第二季，古靈精怪的貝兒深受觀眾喜愛。近日他在微博分享二女兒「小葉子」的萌照，一雙大眼睛與胖嘟嘟的小嘴與姐姐根本複製貼上。而眼尖的網友還發現，小葉子竟然撞臉吳尊的兒子「Max」，讓網友笑稱：「是不是顏值高小孩都有相似之處！」陸毅的兩個女兒長像幾乎複製貼上，超強基因令人驚訝。（翻攝自微博）陸毅女兒「貝兒」（右）和「小葉子」（左）。（翻攝自微博）

陸毅夫妻倆經常在微博曬女兒，兩個孩子都遺傳到爸媽的大長腿及高顏值。近日小葉子玩計算機的照片，齊瀏海配上水汪汪的大眼睛，古靈精怪的表情乍看之下竟激似吳尊的兒子Max，讓網友看花了眼，紛紛留言表示，「第一眼以為是吳尊的微博。」、「原本只是像姐姐貝兒，現在還像到別人家的小孩了！」、「這一家子都好可愛！」中國男星陸毅的二女兒「小葉子」被網友認為撞臉吳尊的兒子「Max」。（翻攝自微博）吳尊帶著兒子「Max」參加中國親子節目，可愛乖巧的模樣備受觀眾喜愛。（翻攝自微博）

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