限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

打高爾夫可以戴手錶嗎？ 世界第一球王達斯汀強森這樣說

2017/10/24 11:39

達斯汀強森佩戴宇舶Big Bang Unico Golf腕錶。（Hublot提供）〔記者方惠宗／台北報導〕許多高球愛好者的共同問題：打高爾夫可以戴手錶嗎？揮桿時的衝擊力會損壞手錶嗎？因為這樣的疑慮，除了數位電子錶，一般都不建議戴錶上場。不過，世界第一高爾夫球王達斯汀強森（Dustin Johnson）有不一樣的選擇，因為有一款錶是他征服果嶺的完美絕配，那就是宇舶（Hublot）全球首創的「Big Bang Unico Golf」機械式高爾夫球專業運動錶。

打高爾夫可以戴手錶嗎？聽聽世界第一高爾夫球王達斯汀強森怎麼說。（Hublot提供）這款錶是以宇舶著名的UNICO自製機芯為基礎，全程設計、自主研發生產及組裝，打造專門針對高爾夫球運動的全新功能化模組，成為一只性能卓越的機械式高爾夫球腕錶，不但強悍耐用，極致輕盈，並且非常容易閱讀。而且全新MHUB1580自動上鏈機芯還賦予這款錶一個重要的功能，那就是讓高爾夫球選手能夠在每一次揮桿之後，輕鬆紀錄及計算成績。真正體現出一只真正能夠上場揮桿的專業高爾夫球運動錶。

位於2點鐘方向宛如高爾夫球推桿的按把可啟動「揮桿數顯示機制」，紀錄揮桿次數並計算每一洞的桿數。4點鐘的按把讓佩戴者能夠在下一洞比賽開始時，重新歸零計算桿數。（Hublot提供）達斯汀強森說：「宇舶Big Bang Unico Golf高爾夫腕錶擁有簡潔易操作的完美設計，具有數位化的清晰顯示，而且非常輕盈，不到100公克，絲毫無礙於手腕的運動。它滿足我對高爾夫球錶的所有期待，是我征服果嶺的完美絕配。」宇舶Big Bang Unico Golf腕錶的錶殼採用鍍鋁碳纖維（Texalium®）打造而成，整只錶僅重97.93公克。（Hublot提供）宇舶Big Bang Unico Golf 高爾夫腕錶具有數位化的清晰顯示。位於6點鐘的計數器，可顯示總桿數，並隨著比賽進行及時更新。（Hublot提供）位於8點鐘方向宛如發球座的按把可用來重啟計數機制；比賽結束時可重新將成績紀錄歸零。當比賽進行，這個歸零鍵可藉由旋轉45度加以鎖定，避免誤觸。（Hublot提供）瑞士頂級製錶品牌宇舶錶在高爾夫球王達斯汀強森成為品牌大使後，發表專為這項極致精準運動而設計的高爾夫球腕錶。價約台幣978,000元（Hublot提供）

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友

iOS

Android

APP下載

LINE好友

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

今日TOP 10
兄弟各有命 林志穎哥哥擺攤賣腸粉謀生 兄弟各有命 林志穎哥哥擺攤賣腸粉謀生
2017/10/24 06:03
搭不起9萬商務艙 名嘴這樣霸氣強壓台大教授 搭不起9萬商務艙 名嘴這樣霸氣強壓台大教授
2017/10/24 07:10
耍大牌收視差 3女星被點名「很難再合作」 耍大牌收視差 3女星被點名「很難再合作」
2017/10/24 09:03
雪莉變回學生妹 激凸露2點還是清純女神 雪莉變回學生妹 激凸露2點還是清純女神
2017/10/24 06:46
雙宋大婚取消這件事 竟獲眾人讚賞！ 雙宋大婚取消這件事 竟獲眾人讚賞！
2017/10/24 08:02
5年前捲醉毆運將 她月入40K仍透支 5年前捲醉毆運將 她月入40K仍透支
2017/10/24 06:28
老公被渣男害慘 方馨竟被他帶去「補身體」 老公被渣男害慘 方馨竟被他帶去「補身體」
2017/10/24 07:38
女星被點名難再合作 耍大牌難搞是「她」 女星被點名難再合作 耍大牌難搞是「她」
2017/10/24 07:05
黃安不支持「祖國」 被逮回台灣買這個 黃安不支持「祖國」 被逮回台灣買這個
2017/10/24 09:44
吳宗憲怒告10鄉民 沒被告的其他人這樣說… 吳宗憲怒告10鄉民 沒被告的其他人這樣說…
2017/10/24 09:26
前天王嫂結2次婚 樂基兒喜歡哪一個？ 前天王嫂結2次婚 樂基兒喜歡哪一個？
2017/10/24 07:36
美到說不出話來！ 日本秋田縣八幡平楓情萬種 美到說不出話來！ 日本秋田縣八幡平楓情萬種
2017/10/24 06:00
台大情殺天倫夢碎 陳樂融：別寄望癱軟教育 台大情殺天倫夢碎 陳樂融：別寄望癱軟教育
2017/10/24 08:49
趕快來預購！Q版風暴兵互動機器人萌翻天 趕快來預購！Q版風暴兵互動機器人萌翻天
2017/10/24 07:10
放浪兄弟再傳喜訊 ÜSA把小12歲女星娶回家 放浪兄弟再傳喜訊 ÜSA把小12歲女星娶回家
2017/10/24 08:31
超懶宅女看過來！美食平台foodpanda外送費降至39元 超懶宅女看過來！美食平台foodpanda外送費降至39元
2017/10/24 06:25
＜紐約性愛檔案＞癡心非絕對 可能是妄想 ＜紐約性愛檔案＞癡心非絕對 可能是妄想
2017/10/24 06:10
台客名嘴扮賭神 少了什麼觀眾來找喳？ 台客名嘴扮賭神 少了什麼觀眾來找喳？
2017/10/24 08:13
Volkswagen品牌性能車款在台盛大推出 Volkswagen品牌性能車款在台盛大推出
2017/10/24 08:00
女娃厚唇大眼 舒淇曬照「我生的」 女娃厚唇大眼 舒淇曬照「我生的」
2017/10/24 09:59
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.