打高爾夫可以戴手錶嗎？ 世界第一球王達斯汀強森這樣說

達斯汀強森佩戴宇舶Big Bang Unico Golf腕錶。（Hublot提供）〔記者方惠宗／台北報導〕許多高球愛好者的共同問題：打高爾夫可以戴手錶嗎？揮桿時的衝擊力會損壞手錶嗎？因為這樣的疑慮，除了數位電子錶，一般都不建議戴錶上場。不過，世界第一高爾夫球王達斯汀強森（Dustin Johnson）有不一樣的選擇，因為有一款錶是他征服果嶺的完美絕配，那就是宇舶（Hublot）全球首創的「Big Bang Unico Golf」機械式高爾夫球專業運動錶。

打高爾夫可以戴手錶嗎？聽聽世界第一高爾夫球王達斯汀強森怎麼說。（Hublot提供）這款錶是以宇舶著名的UNICO自製機芯為基礎，全程設計、自主研發生產及組裝，打造專門針對高爾夫球運動的全新功能化模組，成為一只性能卓越的機械式高爾夫球腕錶，不但強悍耐用，極致輕盈，並且非常容易閱讀。而且全新MHUB1580自動上鏈機芯還賦予這款錶一個重要的功能，那就是讓高爾夫球選手能夠在每一次揮桿之後，輕鬆紀錄及計算成績。真正體現出一只真正能夠上場揮桿的專業高爾夫球運動錶。

位於2點鐘方向宛如高爾夫球推桿的按把可啟動「揮桿數顯示機制」，紀錄揮桿次數並計算每一洞的桿數。4點鐘的按把讓佩戴者能夠在下一洞比賽開始時，重新歸零計算桿數。（Hublot提供）達斯汀強森說：「宇舶Big Bang Unico Golf高爾夫腕錶擁有簡潔易操作的完美設計，具有數位化的清晰顯示，而且非常輕盈，不到100公克，絲毫無礙於手腕的運動。它滿足我對高爾夫球錶的所有期待，是我征服果嶺的完美絕配。」 宇舶Big Bang Unico Golf腕錶的錶殼採用鍍鋁碳纖維（Texalium®）打造而成，整只錶僅重97.93公克。（Hublot提供） 宇舶Big Bang Unico Golf 高爾夫腕錶具有數位化的清晰顯示。位於6點鐘的計數器，可顯示總桿數，並隨著比賽進行及時更新。（Hublot提供） 位於8點鐘方向宛如發球座的按把可用來重啟計數機制；比賽結束時可重新將成績紀錄歸零。當比賽進行，這個歸零鍵可藉由旋轉45度加以鎖定，避免誤觸。（Hublot提供） 瑞士頂級製錶品牌宇舶錶在高爾夫球王達斯汀強森成為品牌大使後，發表專為這項極致精準運動而設計的高爾夫球腕錶。價約台幣978,000元（Hublot提供）



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