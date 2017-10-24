路易莎進攻咖啡超市 還吃得到上百種輕食
2017/10/24 11:28
路易莎近來進攻「嶄新全方位咖啡生活門市」，於國父紀念館附近開幕。（路易莎提供）〔記者凃盈如／台北報導〕路易莎2006年從不到5坪的巷弄小店，發展成為擁有300多家店的國內本土咖啡連鎖品牌，近來進攻「嶄新全方位咖啡生活門市」，推出咖啡超市、尋豆師系列，結集百種美食、百坪精緻空間，並於每周推出一款頂級產區黑咖啡50元的銅板價，搶攻精品咖啡市場。
「嶄新全方位咖啡生活門市」，創新推出咖啡超市、尋豆師系列，結集百種美食，讓消費者各取所愛。（路易莎提供）路易莎總經理黃銘賢重視咖啡的內容與本質，認為咖啡不只是個名詞而已。他選在台北市國父紀念館附近，開創上百坪的咖啡超商新概念店，提供超過30種不同的經典單品豆與濾掛包，讓消費者可以自由混搭，每天都可以享受不同味蕾，且每周限定門市推出一種50元的頂級產區黑咖啡，讓消費者輕鬆喝好咖啡；為了滿足咖啡老饕的味蕾，更推出「尋豆師系列」，由路易莎專屬的尋豆師，蒐集世界各地頂級咖啡，限量於限定門市供應。輕食方面，路易莎近來斥資購買中央烘培廠及中央廚房，陸續推出百種美味輕食，營業時間也從上午7點延長至晚上11：00，提供無線WIFI，滿足居家、洽公、聚會、獨處的各種需求。路易莎總經理黃銘賢認為，一杯好咖啡不只是名詞，更重要的是內容。（路易莎提供）近來陸續推出上百種輕食，如義式獨享披薩、漢堡風味如墨西哥嗆辣豬肉、經典紅酒牛肉、焗烤雙茄蔬菜、泰式打拋牛肉；還有口袋歐姆蛋、義式磚壓三明治、傳統三明治、佛卡夏、貝果與即將推出可頌系列。（路易莎提供）
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