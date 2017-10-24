（影音）AV女優放屁PK 屁聲炸裂全場歡呼
2017/10/24 11:48
AV女優在活動現場對著麥克風放屁。（翻攝自YouTube）〔娛樂頻道／綜合報導〕3位AV女優愛原怜乃（愛原れの）、明美美羽（あけみみう）、伊留波夢月（いろはめる）舉辦一場「美少女放屁活動」，邀請大家共襄盛舉，穿著比基尼現場對著麥克風放屁，帶給台下粉絲聽覺與嗅覺的雙重「享受」。
《Ruptly TV》報導，3位女優起初也非常緊張，遲遲無法順利放屁，最後用盡全力終於放出來，成功引起滿堂喝采。會有這樣的想法，是因為他們在8月時參加一種新型態的節目，必須當場放屁才能獲得答題機會，為了讓粉絲共同體驗，特地舉辦這樣的放屁活動，「放屁也是一種魅力所在，粉絲們不用害羞」、「我們想知道是怎樣的粉絲會來參加這場活動。」AV女優表示，放屁也是一種魅力所在，粉絲不用害羞。（翻攝自YouTube）
AV女優在活動現場對著麥克風放屁。（翻攝自YouTube）「美少女放屁活動」引起網友一陣討論，紛紛回應：「這社會在退化...」、「我以為AV女優都不會放屁」、「奧運可以增加放屁這個項目嗎」、「希望他們可以放在我臉上」、「如果太用力不小心拉出來怎麼辦」、「這個屁像原子彈一樣可以把日本毀了...」、「有人想過麥克風的感受嗎？」
相關影片（取自YouTube，如遭移除敬請見諒）：
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚 心情好
已經按讚了，謝謝。