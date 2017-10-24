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（贈票）為夢想而戰 麥可波頓即將來台！

2017/10/24 10:35

歌壇傳奇巨星Michael Bolton將於11月8日（三） 登台演出 。（SUBARU意美汽車集團提供）〔娛樂頻道／綜合報導〕SUBARU意美汽車集團與美國流行樂壇巨星─麥可波頓（Michael Bolton）的世紀跨界合作備受各界矚目，透過亞洲當紅歌唱選秀節目《麥可波頓音樂達人秀》，發掘來自亞洲各地深具潛力的素人歌手，最終優勝者將與Michael Bolton一同攜手亮相站上亞洲夢想演唱舞台，於馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國及台灣五地進行一系列精彩可期的巡迴演出。

對此，流行樂的情歌天王Michael Bolton表示，「非常感謝SUBARU意美汽車集團這次傾注大量品牌資源，讓自己能夠有機會深入認識亞洲，同時見證到許多天賦異稟的歌唱素人，能夠與這群實力派歌手一同攜手站上亞洲夢想巡迴演唱會，相信此次的表演，能夠帶給所有歌迷難以忘懷的音樂聆聽享受。」

為了培育新生代年輕族群，SUBARU意美汽車集團過去除了大力贊助《亞洲超級名模生死鬥》和《西薩狗教官亞洲接班人》兩大膾炙人口的知名電視節目，如今更特別邀請美國流行音樂界傳奇巨星Michael Bolton一同合作，陳唱集團董事總經理陳駿鴻表示，「期望透過《麥可波頓音樂達人秀》歌唱選秀節目，讓SUBARU能夠以實際行動支持亞洲新世代年輕歌手圓夢。」《自由娛樂頻道》將送Michael Bolton亞洲夢想巡迴演唱會台北場門票詳情請見《自由娛樂頻道》臉書粉絲團。

※台大綜合體育館 盛大登場

Michael Bolton亞洲夢想巡迴演唱會將於11月在以下五個國家隆重登場，台北場日期為2017年11月8日（三） ，並在台大綜合體育館熱情展演，票券也於2017年9月23日正式開賣，台灣SUBARU車主更享有購票8折優惠，活動及購票詳情請至年代售票系統http://www.ticket.com.tw/或官方網站www.AsianDreamTour.com瀏覽查詢。

 

  • 11月3日星期五 – 菲律賓馬尼拉 （Marriot Grand Ballroom）
  • 11月8日星期三 – 台灣台北市 （台大綜合體育館）
  • 11月11日星期六 – 泰國曼谷 （GMM Livehouse）
  • 11月15日星期三 – 新加坡 （The Star Performing Arts Centre）
  • 11月18日星期六 - 馬來西亞吉隆坡 （Kuala Lumpur Convention Centre, Plenary Hall）

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