耍大牌收視差 3女星被點名「很難再合作」

新生代女星高畑充希，近來被點名為「很難再合作」的女星。（翻攝自Naver.jp）〔記者羅子欣／綜合報導〕日本電視圈業界最近點名3個「很難再合作」的女星，原因各有不同，不外乎難搞、耍大牌或是扛不起收視等原因，最近因夯劇《過度保護的加穗子》人氣翻倍的新生代女星高畑充希，及真木陽子、篠原涼子竟都上榜，令人頗意外。

據《cyzo》網站報導，高畑充希原本以好相處的鄰家女孩形象著稱，但和她合作過的工作人員爆料，因她漸漸在作品中擔任要角，在拍《過》劇時就常擺出一線女星的姿態，讓人難以接近，同台演員與工作人員都相當不滿，認為她受經紀公司力捧，「紅了就不把其他人看在眼裡」，被指全身散發高傲感。

真木陽子演的日劇《時尚熟女生死鬥》，收視慘到提前下檔。（翻攝自sunnystation）

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆真木陽子則是被控完全無法掌控，她主演的日劇《時尚熟女生死鬥》收視率慘不忍睹，她都祭出下跪影片仍無法力挽狂瀾，甚至提前下檔，平均收視不到5%，據傳她本來就是較為特立獨行的個性，再加上無法衝高收視，被外界看衰難再接到主演邀約。

篠原涼子向來給人親和印象，近來主演的新日劇《民眾之敵》昨晚上檔，因為她2年前的作品《熟女正青春》收視平平，這次新劇又接檔收視超高的《空中急診英雄》，讓她壓力不小，傳拍攝現場如臨大敵，若這次收視再垮，未來再接到主演重任的可能性恐更小。 篠原涼子新劇《民眾之敵》若收視衝不高，未來可能難有主演機會。（翻攝自gameraito）

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