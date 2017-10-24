蛋堡女兒深邃雙眼皮萌翻 網友搶喊新國民岳父
2017/10/24 09:38
饒舌歌手蛋堡與女兒「小蛋花」。（翻攝自IG）〔娛樂頻道／綜合報導〕34歲的饒舌歌手的「蛋堡」杜振熙曾風光入圍金曲獎最佳男歌手，育有3歲女兒「小蛋花」，經常在個人社群平台曬女兒，近日蛋堡與女兒甜蜜自拍，父女倆露出「同款笑容」，圓圓的大眼睛與深邃的雙眼皮彷彿神複製，蛋堡一改平時的冷漠酷帥風格，化身溫柔暖爸，小蛋花超萌的可愛模樣也擄獲一票粉絲。小蛋花遺傳蛋堡一雙又大又圓的眼睛，模樣十分可愛。（翻攝自IG）
蛋堡2015年出席金音獎時被主持人問到最近在忙什麼？「我在家當奶爸顧小孩」大方坦承已升格當爸。其實蛋堡經常透過Instagram曬蛋花的萌照，父女倆都有超深邃的雙眼皮與圓圓的大眼，蛋花似乎也遺傳到爸爸的音樂天賦，喜歡隨著音樂手舞足蹈，模樣十分活潑可愛，讓粉絲大嘆：「蛋堡真的神基因！」、「比較像兄妹！」、「蛋花眼睛像爸爸！」、「小蛋花的笑真的好甜」、「又一個國民岳父誕生」。蛋堡與女兒「小蛋花」。（翻攝自IG）
蛋堡女兒「小蛋花」。（翻攝自IG）
相關影片：（影片取自Instagram，如遭移除敬請見諒）
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