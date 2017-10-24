老公被渣男害慘 方馨竟被他帶去「補身體」
2017/10/24 07:38
翁家明被柯叔元撞到昏迷不醒。（民視提供）〔記者洪素津／台北報導〕民視八點檔《幸福來了》雖然劇名為《幸福來了》，但幸福好像永遠都到不了，除了白家綺和王燦這對幸福美滿外，王瞳和王建復、方馨和翁家明皆陷入虐戀，恐已經不是「苦戀」的程度了，昨晚渣男柯叔元報復行動又放大絕，竟開車衝撞翁家明，方馨又是一陣愁雲慘霧，幸好戲外老公對方馨是寵愛有加，加減也是有「幸福來了」。
方馨戲外老公疼愛有加。（民視提供）方馨劇中感情戲坎坷多舛，即將知道冠軍是她當年未死的小孩，不過現任老公翁家明卻被柯叔元害得昏迷不醒，天倫之樂可說是遠在天邊。戲外，方馨其實也頗受小孩親情之苦，方馨為了懷上一子，至今還在努力，不過方馨也強調儘管戲裡讓她刻苦銘心，戲外的她只要有休假，老公馬上帶她出去補補身體，讓她心情可以放鬆。
柯叔元並未完全得到報應。（民視提供）另一方面，渣男柯叔元也成功引起話題，使渣招數百變，不管是明著來暗著來，柯叔元都發揮淋漓盡致，不少網友也說使渣的頭腦很清楚，但也有網友看不慣直呼：「柯叔元還是去當阿不拉比較好。」
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