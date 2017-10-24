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首頁 > 婉君推

百變smart募集  萬聖節鬼域動感電音趴

2017/10/24 07:30

〔記者方維鐸／台北報導〕中秋節於台北信義區BBQ、精心打造【smart都市挑戰賽】後，面對即將到來的西洋萬聖節，smart邀請各路好手一起來搞怪，不僅募集最怪異、最百變的變裝smart，#smartPopUpTaipei品牌概念館更將化身萬聖節鬼城，打造最對味的萬聖節活動主題，專屬餐點、遊戲限時舉辦，高潮還將集結當紅DJ的瘋狂迷幻的萬聖節派對。

10月28日將舉辦【smart動感電音趴】，特別邀請知名DJ發揮最精湛的打碟功力，搭配現場的萬聖節遊戲，邀請你與smart一起歡度的萬聖節。（smart提供）即日起～10月25日（週三）下午6點期間，用你最狂的idea變裝你的smart並開至#smartPopUpTaipei，或直接把你最愛的smart開到#smartPopUpTaipei由現場人員協助愛車變裝，並與戶外萬聖節看板合影，將照片上傳至官方粉絲團車主活動貼文的留言，就可以獲得參加獎：動感電音趴入場券2張（價值新台幣600元；可抵店內消費；數量有限送完為止。）；而裝扮smart最有創意者，主辦單位更將贈送最終大獎：新光三越禮券2萬元。

一向最有過節氛圍的smart，為了讓車主們過個最對味的萬聖節，從即日起～11月1日（週三）期間，將#smartPopUpTaipei變身為搞怪鬼城，最應景的裝飾從外觀的城堡、入口的蜘蛛網、內部的南瓜、女巫、掃帚、月亮、壁爐、餐桌蠟燭、鬼臉等全數集合。更精心準備了【smart萬聖節限定餐點】，從野餐套餐、甜點、調酒等無一不缺。

#smartPopUpTaipei精心準備了【smart萬聖節限定餐點】，從野餐套餐、甜點、調酒等無一不缺。（smart提供）萬聖節的高潮，當然就屬10月28日（週六）所舉辦的【smart動敢電音趴】，派對從晚上7點半一路瘋狂至凌晨12點為止，特別邀請知名DJ如Swallow a.k.a. 妖嬌、Mykal a.k.a. 林哲儀等發揮最迷幻、最精湛的打碟功力，搭配現場的萬聖節遊戲，還可以體驗人臉彩繪，畫上最恐怖的鬼臉，跟著迷幻電音一起搖擺，一起到處嚇人。 

#smartPopUpTaipei品牌概念館地址：台北市信義區松壽路3號

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