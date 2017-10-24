男星拍靈異片撞邪 身後2大1小不肯走

王自強（左起）、葳薾森、喜翔、導演張耀升、白潤音（前排）透露拍《再看我一眼》時，常有靈異現象。（記者王文麟攝）〔記者粘湘婉／台北報導〕喜翔、王自強、葳薾森、童星白潤音昨宣傳公視新創電影《再看我一眼》，王自強在劇中被飾演怨靈的喜翔纏身，戲外也爆靈異經驗，上吊戲差點弄假成真，殺青後還被好兄弟「纏」了近2個月，每周掛急診，體重掉了5公斤，直到找師父做法事、泡溫泉才恢復正常。

王自強（左）在《再看我一眼》中，被飾演怨靈的喜翔（右）纏上。（記者王文麟攝）導演張耀升透露，劇組去建基煤礦勘景，欲拍王自強上吊戲碼，他勘景完回家就頻頻作噩夢；正式拍攝時，王自強腳下有小板凳僅拍臉部特寫，沒想到他腳下一滑，假上吊差點變真上吊，「我趕緊把板凳勾回來，現在想想覺得好像有種無形力量扳倒」。

原本不信邪的王自強，殺青完渾身不對勁，每晚一到9點多心絞痛就發作，胸口悶到渾身無法呼吸，緊急掛急診卻檢查不出任何病因，他原以為是被導演操過頭，體力無法負荷，沒想到狀況持續近2個月，喜翔見他好一陣子臉色發白，雙眼無神，趕緊介紹自己認識40多年的師父幫忙，沒想到師父看到王自強，就直指他「身後跟了2大1小」，還稱大的願意走，小的不願意。

王自強（左）透露撞邪後，多虧喜翔（右）介紹師父，才恢復正常生活。（記者王文麟攝）王自強透露，當時師父介紹他去北投某旅館泡溫泉，要求他一周泡2次，對他有幫助，他第一次浸泡時，水相當混濁，還以為泡到牛奶泉，沒想到第2次、第3次水都相當清澈，過一陣子他有事沒去，再去水又變混濁，讓他嘖嘖稱奇。他透露除了泡溫泉恢復精神外，他也透過師父幫辦超渡法會，喜翔當天也帶著自家狗兒到場，只見師父急忙要他放下小狗，直呼：「有人想跟他玩。」就見到小狗跟空氣玩了起來，似乎有人在逗他，讓2人看了相當傻眼，所幸法會結束後，他又恢復正常，這段奇遇也讓他直呼不可思議。該劇可在影音平台「公視+」上觀看，29日晚間11點半於公視播出。

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