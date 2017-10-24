限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

男星拍靈異片撞邪 身後2大1小不肯走

2017/10/24 07:24

王自強（左起）、葳薾森、喜翔、導演張耀升、白潤音（前排）透露拍《再看我一眼》時，常有靈異現象。（記者王文麟攝）〔記者粘湘婉／台北報導〕喜翔、王自強、葳薾森、童星白潤音昨宣傳公視新創電影《再看我一眼》，王自強在劇中被飾演怨靈的喜翔纏身，戲外也爆靈異經驗，上吊戲差點弄假成真，殺青後還被好兄弟「纏」了近2個月，每周掛急診，體重掉了5公斤，直到找師父做法事、泡溫泉才恢復正常。

王自強（左）在《再看我一眼》中，被飾演怨靈的喜翔（右）纏上。（記者王文麟攝）導演張耀升透露，劇組去建基煤礦勘景，欲拍王自強上吊戲碼，他勘景完回家就頻頻作噩夢；正式拍攝時，王自強腳下有小板凳僅拍臉部特寫，沒想到他腳下一滑，假上吊差點變真上吊，「我趕緊把板凳勾回來，現在想想覺得好像有種無形力量扳倒」。

原本不信邪的王自強，殺青完渾身不對勁，每晚一到9點多心絞痛就發作，胸口悶到渾身無法呼吸，緊急掛急診卻檢查不出任何病因，他原以為是被導演操過頭，體力無法負荷，沒想到狀況持續近2個月，喜翔見他好一陣子臉色發白，雙眼無神，趕緊介紹自己認識40多年的師父幫忙，沒想到師父看到王自強，就直指他「身後跟了2大1小」，還稱大的願意走，小的不願意。

王自強（左）透露撞邪後，多虧喜翔（右）介紹師父，才恢復正常生活。（記者王文麟攝）王自強透露，當時師父介紹他去北投某旅館泡溫泉，要求他一周泡2次，對他有幫助，他第一次浸泡時，水相當混濁，還以為泡到牛奶泉，沒想到第2次、第3次水都相當清澈，過一陣子他有事沒去，再去水又變混濁，讓他嘖嘖稱奇。他透露除了泡溫泉恢復精神外，他也透過師父幫辦超渡法會，喜翔當天也帶著自家狗兒到場，只見師父急忙要他放下小狗，直呼：「有人想跟他玩。」就見到小狗跟空氣玩了起來，似乎有人在逗他，讓2人看了相當傻眼，所幸法會結束後，他又恢復正常，這段奇遇也讓他直呼不可思議。該劇可在影音平台「公視+」上觀看，29日晚間11點半於公視播出。

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友

iOS

Android

APP下載

LINE好友

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

今日TOP 10
兄弟各有命 林志穎哥哥擺攤賣腸粉謀生 兄弟各有命 林志穎哥哥擺攤賣腸粉謀生
2017/10/24 06:03
搭不起9萬商務艙 名嘴這樣霸氣強壓台大教授 搭不起9萬商務艙 名嘴這樣霸氣強壓台大教授
2017/10/24 07:10
雪莉變回學生妹 激凸露2點還是清純女神 雪莉變回學生妹 激凸露2點還是清純女神
2017/10/24 06:46
5年前捲醉毆運將 她月入40K仍透支 5年前捲醉毆運將 她月入40K仍透支
2017/10/24 06:28
女星被點名難再合作 耍大牌難搞是「她」 女星被點名難再合作 耍大牌難搞是「她」
2017/10/24 07:05
老公被渣男害慘 方馨竟被他帶去「補身體」 老公被渣男害慘 方馨竟被他帶去「補身體」
2017/10/24 07:38
雙宋大婚取消這件事 竟獲眾人讚賞！ 雙宋大婚取消這件事 竟獲眾人讚賞！
2017/10/24 08:02
美到說不出話來！ 日本秋田縣八幡平楓情萬種 美到說不出話來！ 日本秋田縣八幡平楓情萬種
2017/10/24 06:00
前天王嫂結2次婚 樂基兒喜歡哪一個？ 前天王嫂結2次婚 樂基兒喜歡哪一個？
2017/10/24 07:36
耍大牌收視差 3女星被點名「很難再合作」 耍大牌收視差 3女星被點名「很難再合作」
2017/10/24 09:03
趕快來預購！Q版風暴兵互動機器人萌翻天 趕快來預購！Q版風暴兵互動機器人萌翻天
2017/10/24 07:10
超懶宅女看過來！美食平台foodpanda外送費降至39元 超懶宅女看過來！美食平台foodpanda外送費降至39元
2017/10/24 06:25
＜紐約性愛檔案＞癡心非絕對 可能是妄想 ＜紐約性愛檔案＞癡心非絕對 可能是妄想
2017/10/24 06:10
台客名嘴扮賭神 少了什麼觀眾來找喳？ 台客名嘴扮賭神 少了什麼觀眾來找喳？
2017/10/24 08:13
Volkswagen品牌性能車款在台盛大推出 Volkswagen品牌性能車款在台盛大推出
2017/10/24 08:00
台大情殺天倫夢碎 陳樂融：別寄望癱軟教育 台大情殺天倫夢碎 陳樂融：別寄望癱軟教育
2017/10/24 08:49
男星拍靈異片撞邪 身後2大1小不肯走 男星拍靈異片撞邪 身後2大1小不肯走
2017/10/24 07:24
放浪兄弟再傳喜訊 ÜSA把小12歲女星娶回家 放浪兄弟再傳喜訊 ÜSA把小12歲女星娶回家
2017/10/24 08:31
HOLA餐具限時3折起 199元入手英國設計品 HOLA餐具限時3折起 199元入手英國設計品
2017/10/24 07:21
＜戀愛Q&A＞女友和前男友去員旅 卻不准我跟去 ＜戀愛Q&A＞女友和前男友去員旅 卻不准我跟去
2017/10/24 06:15
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.