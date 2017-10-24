響應同志大遊行 手拿這瓶霸氣挺愛

臺虎成員背景多元，設計創意來自團隊迸發的創意。（臺虎提供）〔記者凃盈如／台北報導〕隨著同志遊行將在本周六登場，臺虎精釀也推出「愛無標籤」啤酒，以「真愛不應該被貼標籤」的概念出發 ，表達「好喝的啤酒如果真的好喝，也不一定要貼酒標，喜歡才最重要！」看見愛與啤酒的本質，臺虎精釀霸氣推出一款貌似沒有酒標設計的啤酒，在酒標上僅僅以簡單的「圖片無法顯示」圖樣，配上「love has no label」標語，讓人純然將注意力聚焦於鋁罐內的啤酒本身。

臺虎精釀推出彩虹限定啤酒，霸氣挺愛，一瓶250元。（臺虎提供）臺虎團隊坦言，一開始想在同志大遊行前推出限定啤酒，酒標設計也曾圍繞彩虹意象打轉，不過在團隊的創意激盪下跳脫框架，轉而以真愛沒有標籤作為聯想，推出這款無酒標啤酒，霸氣挺愛！這款「愛無標籤」啤酒，以新鮮香草豆莢釀造，宛如棒棒糖一般的風味，讓人想起戀愛的甜蜜微醺滋味。最特別的是，這款酒在釀造時加入了蝶豆花，使酒體呈現彩虹上的紫色，代表支持性別友善與婚姻平權的心意。除了臺虎旗下各門市皆會販售外，也串連友善店家Bacio Taipei、SOL bistro料理小酒館、牡丹酒吧、Café Dalida、Funky等五家店於10月20日星期五同時開賣。販售所得將全數作為公益使用，捐贈予台灣同志諮詢熱線協會。 臺虎「愛無標籤」啤酒以「圖片無法顯示」小圖，逗趣表達無標籤概念。（臺虎提供） 加入蝶豆花釀造，來自臺虎首席釀酒師Winnie創意發想。（臺虎提供）

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