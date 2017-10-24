女星患社交障礙 靠做夢找到真愛

〔記者吳琬婷／綜合報導〕奪下今年柏林影展最高榮譽金熊獎的愛情電影《夢鹿情謎》，講述患有社交障礙的女孩和左手殘疾的男孩，一直以來都無法順利與外界交流，因一場意外，兩人發現彼此每晚都做著相同的夢，夢中他們化身為一對雄鹿與雌鹿，在冬日的森林裡相戀、漫步，也因此兩人逐漸在現實生活中向對方打開心房。

《夢鹿情謎》女主角患有社交障礙，導演透露是自己部分個性的投射。（翻攝自YouTube）片中女主角有著社交障礙，讓她活像個機器人一樣，死板的樣子連同在屠宰場工作的打掃阿姨都看不下去，決定親自教授技巧、當她釣男人的軍師。身為編劇與導演的伊爾蒂蔻恩伊達坦言，女主角的角色設定有部分是自己個性的投射，身為獨生女的她，也曾經有著嚴重的社交障礙，但當上了母親之後，在陪伴孩子的過程中，彷彿也重新經歷了一段更有活力的童年，這為她的人生注入了活水，也讓她變得更有自信。

《夢鹿情謎》講述男女主角每一晚都做著同一個夢的奇幻故事。（前景提供）《夢鹿情謎》將在台北金馬影展搶先上映，溫柔又殘酷的浪漫劇情吸引不少影評人與影迷矚目，日前金馬影展開放購票後，已在當日完售，可見台灣影迷對本片的期待，而該片也將於11月24日在台正式上映。

相關影音：（影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒）

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