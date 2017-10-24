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首頁 > 婉君推

（專訪）蔡凡熙談感情變俗辣 自曝周冬雨「抓住我的心」

2017/10/24 07:28

蔡凡熙自曝喜歡古靈精怪的女生，笑說「這樣可以跟我一起搞怪」。（記者王文麟攝）〔記者吳琬婷／專訪〕20歲新人蔡凡熙是今年人氣超夯的電影小生，一連演出影集《通靈少女》、電影《報告老師！怪怪怪怪物！》、《痴情男子漢》打開知名度。對於人氣暴漲，蔡凡熙承認自己有感受到，「出門的時候比較引人注目」，但自剖個性和生活都沒因此改變，也沒不適應的情況，唯一擔心的是「怕家人被打擾」，透露有次阿公在台南街頭吃米糕，竟被眼尖粉絲認出，幸好阿公當時滿開心的。

蔡凡熙今年一連演出3部演出作品，人氣暴漲。（記者王文麟攝）
不過，蔡凡熙的人氣似乎沒反應在感情上，自嘲「桃花運很差」，還說自己面對感情時是個「俗辣」，不敢主動跟不熟的女生聊天，近期也沒人向他示好。聊起理想型，蔡凡熙表示很欣賞周冬雨，自曝周冬雨去年在金馬獎上率性表現「抓住我的心」，還笑說「我喜歡古靈精怪的女生，這樣可以跟我一起搞怪」。

蔡凡熙今年一連演出3部演出作品，人氣暴漲。（記者王文麟攝）
蔡凡熙今年靠3部演出作品，賺到第一筆豐厚酬勞，孝順的他也懂得回饋家人，前陣子贊助一家人到沖繩旅遊，也買了「半個」名牌包包給媽媽，至於為何是「半個」？他笑說：「她要的包包太貴了，將近10萬，付個5萬我就快破產了耶！」還自曝最近私下出門仍搭捷運，認為搭計程車「太花錢了」，對於花費開銷相當節制，也表示想要好好存錢，希望之後能在台北買房。蔡凡熙透露周冬雨（圖）是他心目中的女神。（資料照，記者潘少棠攝）

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