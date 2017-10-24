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（專訪）蔡凡熙讚虎爺這點 搶金馬新人自評勝率

2017/10/24 07:17

蔡凡熙以電影《痴情男子漢》角逐金馬新人獎，透露自己不會對拿獎抱太大希望。（記者王文麟攝）〔記者吳琬婷／專訪〕20歲新人蔡凡熙今年憑影集《通靈少女》爆紅，不僅入圍金鐘新人獎，還以電影《痴情男子漢》角逐金馬新人獎，但對上同樣是人氣正夯的小鮮肉「虎爺」吳念軒，被問誰的拿獎機率大？他笑回：「念軒的肢體、動作戲很棒，我是文戲比較多，不一樣的感覺。」還透露很欣賞對方瘦又精壯的身材，期許自己明年也能練出八塊肌。

蔡凡熙首度進攻金馬，他透露揭曉入圍當下，特地和家人還有導演九把刀一起相約看直播，笑說：「一聽到自己的名字，身體立刻彈起來，心情很雀躍。」至於是否有拿獎的期待，他表示：「會期待，但不會抱太大的希望。」擔心自己因得失心太重，到時落空心情會太難過。

蔡凡熙以電影《痴情男子漢》角逐金馬新人獎，透露自己不會對拿獎抱太大希望。（記者王文麟攝）蔡凡熙今年除《痴》片，也演出九把刀的電影《報告老師！怪怪怪怪物！》，兩部電影的表現都受到金馬評審矚目，但《痴》片中的感情戲被認為演技更勝一籌，因而入圍新人獎。不過，蔡凡熙透露，因為《報》片是首度演電影，對他來說比較挑戰，角色定位與他私下個性也有很大反差。

吳念軒（下）身材精瘦。（資料照，記者陳逸寬攝）
談到新人獎勁敵「虎爺」吳念軒，蔡凡熙表示，之前因為有一起接受採訪而互相認識，透露有追蹤對方IG，也讚對方身材好，「他很瘦、非常瘦，穿衣服還是要瘦一點比較好看」，還自嘲自己前陣子「有點胖」，最近積極運動才瘦下來。被問有無腹肌和對方PK？他笑撇：「等一年後應該會練出來，如果有成績的話再給大家驗收。」

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