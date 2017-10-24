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天冷買寢具 週年慶最便宜

2017/10/24 07:13

TENDAYS柔織舒壓標準雙人床22cm，原價84,360元，特價49,888元。加贈舒壓對枕及健康防蟎寢具組（含枕套、床包、被套），每櫃限量10組。（TENDAYS提供）〔記者凃盈如／台北報導〕現代人壓力大，一夜好眠難求，伴隨著週年慶來臨，各大寢具品牌推出超值優惠。唯一經美國NASA獨家認證的睡眠科技品牌TEMPUR丹普，今秋迎接10年來首次全面改款，與美國知名設計公司IDEO合作，新推出四大系列床墊，打造獨特幾何流線造型布套與清新配色，讓床墊也顯得有設計感。即日起至12月31日，TEMPUR丹普床墊、枕頭、配件、電動床、床架、床框等，全面8折優惠 ，指定新品再享最高10%滿額禮。至於國內精品記憶床品牌TENDAYS，配合各百貨公司週年慶推出首7日滿萬送1,500超值回饋，另有精選商品特惠，如少見的「買雙人床送單人床」優惠，以及加碼滿額送生活減壓精品，如消費滿12,000元送車用減壓頭枕，滿40,000元送減壓抱枕，滿70,000元送減壓頸枕，滿150,000元送多功能減壓樂活墊。

丹普TEMPUR即日起至12月31日，床墊、枕頭、配件、電動床、床架、床框等，全面8折。（TEMPUR提供）寢具部分，全家福旗下的三品牌Charisma、Tonia Nicole東妮寢飾、La mode，皆推出2017秋冬新品與週年慶折扣，尤其Tonia Nicole、La mode設計風格推陳出新，前者以清新、優雅的面貌展現新氣象，後者則在童趣的設計中翻玩設計感，並推出較簡約、幾何的印花款式，於百貨通路上市後，受到許多消費者青睞。全家福總經理婁彥傑表示，特別推薦的是東妮寢飾明星商品100%萊賽爾纖維（天絲）印花系列，該系列與坊間低價天絲床組最大的差異，在於選用100%萊賽爾纖維製作，取材自木漿纖維，再經過環保製程，擁有高吸濕、透氣性，適合台灣氣候使用。東妮寢飾奼紫嫣紅。100%天絲印花床組。原價1套15,960元，上市售價1套7,980元，週年慶同系列2套任選特價11,000元。（全家福提供）La mode小狐狸之歌雙人印花兩用被床包組，原價1套9,960元，上市售價3,980元，週年慶同系列2套任選特價5,980元。（全家福提供）

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