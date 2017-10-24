拜YouTube為師 王淑瓊個展放飛追夢

〔記者楊明怡／台北報導〕從台北到倫敦，從法學博士到藝術新苗，王淑瓊說，辦展是她「給自己的一點鼓勵」，想把投入創作4年，得到的快樂和收穫，和更多人分享。

王淑瓊彩繪攝影個展。（記者趙世勳攝）《放飛的追尋》是王淑瓊首次個展，展覽名稱來自她4年前的一張小畫，一個背對觀眾的女子，正面向蔚藍的天空。「畫完後覺得還可以」，王淑瓊說，這張畫是她拿起畫筆的開始，也是她走上藝術之路、追尋夢想的起點。

王淑瓊彩繪攝影個展。（記者趙世勳攝）因為無門無派，王淑瓊不受拘束，她笑稱，「我的老師是YouTube」，常上午看YouTube「上課」，下午就實驗學到的技巧，最習慣的媒材是水彩，偶爾用壓克力顏料，有時也混合繩、線，製造立體效果，畫風含括寫生和抽象，也有以信仰為主題的作品。

除了畫作，王淑瓊也熱愛旅遊和攝影，對每張作品拍攝時間和地點如數家珍，這是阿拉斯加費爾班克斯的北極光，那是澳洲東岸伯斯的粉紅湖，她說：「這些都是我人生的旅程，雖然讀的是法律，比較生硬，可是因為有藝術在裡頭，相對就有了更精采的顏色。」

《放飛的追尋》即日起展至11月3日。 王淑瓊（右）彩繪攝影個展。（記者趙世勳攝）

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