ITF旅展菲律賓展攤 VR超實境體驗菲律賓美景

巧克力山是薄荷島獨特的自然景致。（菲律賓觀光部提供）〔記者莊士賢／台北報導〕ITF台北國際旅展將於10/27登場，菲律賓觀光部與菲律賓航空合作在旅展送大獎，民眾在菲律賓觀光部展攤向現場7家旅行社業者訂購菲律賓旅遊產品並預付訂金5,000元以上／人，即可獲抽獎券一張，獎項將於10/30下午5點在菲律賓觀光部攤位抽出7位旅遊金得主（每人1萬元旅遊金）、住宿券以及超級大獎幸運兒2名。

送大獎之外，菲律賓觀光部展攤有7家業者提供長灘島、宿霧（薄荷島）、巴拉望、科隆等旅遊行程，提供不同消費者各式各樣的旅遊需求，現場訂購旅遊行程不僅價格優惠，還有機會獲得旅遊金。現場好康還有活動主持人跟民眾互動Q & A，答對問題就可獲得實用小禮，包含野餐墊、2018年曆、隱形腰帶、精美磁鐵、菲律賓航空驚喜福袋等。

另外，今年菲律賓觀光部展攤推出VR超實境體驗活動，民眾不會游泳也可以和海龜在大海裡優游，或是騎上刺激的空中腳踏車欣賞薄荷島（Bohol）巧克力山美景，又或是近距離欣賞獨特眼鏡猴的模樣，眾多宛如實境的景緻讓民眾還沒出發就搶先欣賞菲律賓美景。

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