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馬來西亞雪蘭莪 探索奧秘天空之鏡、拜訪魚米之鄉

2017/10/23 22:39

雪蘭莪州旅遊局與馬印航空攜手舉行旅遊產品發表會，介紹目前受歡迎新興景點及新旅遊產品。（記者莊士賢攝）〔記者莊士賢／台北報導〕位在馬來半島西海岸中部的雪蘭莪，擁有自然、生態、文化遺產等豐富旅遊資源，雪蘭莪州旅遊局與馬印航空攜手舉行旅遊產品發表會，介紹目前受歡迎新興景點，如有著自然奧秘景象的天空之鏡、享有魚米之鄉美譽的適耕莊，旅人遊訪雪蘭莪可體驗不同的旅遊樂趣。

雪蘭莪是馬來西亞人口最多的州屬，吉隆坡和布城兩個聯邦直轄區亦為雪蘭莪所圍繞，雪蘭莪與吉隆坡也常被合稱為雪隆。雪蘭莪州旅遊局總經理努阿爾阿斯金表示，雪蘭莪州旅遊資源多元，旅人來到雪蘭莪可體驗自然與生態旅遊、農業旅遊、文化遺產知性之旅等不一樣的旅趣，如目前甚夯的旅遊景點天空之鏡，海水退潮後，廣闊淺灘上薄薄的海水有如一面鏡子，迷人的反射景象及海天相連美景讓人領略自然的奧妙，而天空之鏡的獨特景象只有在農曆初一和十五的前後4天出現，要欣賞此奧妙自然景象還需掌握「時機」。

被譽為魚米之鄉的適耕莊，有美麗稻田、果園及豐富海鮮，小鎮原是漁業為主的海口村，後來居民往內陸開墾，開墾出一片片的稻田、果園等，現今這裡產米、產魚，可說是名符其實的魚米之鄉，這裡的田園、原野風光迷人之外，旅人還可大啖海鮮美食，另外，旅人亦可體驗採果、種稻等農家之樂。

雪蘭莪州旅遊局也把雪蘭莪旅遊產品整合並推出4個新旅遊行程，包括探索雪蘭莪騎跡之旅、探索雪蘭莪陽光沙灘來衝浪、探索雪蘭莪-難忘之旅及探索雪蘭莪-獨特傳統節慶之旅，不同旅程帶給旅人不同樂趣，如探索雪蘭莪-難忘之旅安排巴生文化遺產步行，還有走訪馬瑪麗文化村和天空之鏡；索雪蘭莪騎跡之旅規劃在適耕莊風景秀麗的稻田和沙亞南植物園踩踏著腳踏車巡遊。

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