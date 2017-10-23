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首頁 > 婉君推

喜翔扮怨靈操到眼睛爆血 4膿包劃開血流半邊臉

2017/10/23 22:26

喜翔（左）、王自強出席再看我一眼記者會。（記者王文麟攝）〔記者粘湘婉／台北報導〕喜翔、王自強、葳薾森、童星白潤音、導演張耀升今宣傳公視新創電影《再看我一眼》，喜翔在劇中扮怨靈，每天花2小時畫鬼妝，還得戴上特殊隱形眼鏡，17天內一連戴破3副，戴到眼睛出問題爆血，讓他直呼：「好難受。」

喜翔在《再看我一眼》中扮怨靈，右眼戴特殊隱形眼鏡，戴到眼睛爆血。（公視提供）喜翔在劇中扮怨鬼，戲外卻被王自強笑稱是標準「鬼見愁」，全劇組都出現狀況，葳薾森去公墓出外景，莫名頭暈，王自強則是殺青後卡陰，就喜翔一人八字重，完全沒事。喜翔打趣自己只有嚇人的份，某次因劇組轉景找地方休息，他坐在麥當勞休息，沒多久卻被店員「請」進店裡，「店員跟我說，我不進店裡，客人都要被我嚇跑了」，正當他一頭霧水的時候，才突然想起「啊我現在畫鬼妝」，不知嚇走多少客人。

王自強（右起）、白潤音、葳薾森出席再看我一眼記者會。（記者王文麟攝）

喜翔透露拍攝期間17天，他每天右眼都得戴著特殊隱眼，長出4顆大膿包，在導演勸說下，才去眼科掛診，醫生幫忙劃開膿包，血流到紗布都見紅。他笑稱當時看診忘了帶健保卡，準備付錢了事，沒想到醫生頻喊「沒關係」，護士還找他合照，原以為不用付錢，最後醫生卻追出來要錢，讓他笑喊超糗。白潤音出席再看我一眼記者會。（記者王文麟攝）

今年將滿61歲的他，與小36歲、交往2年多的嫩女友Jessy感情穩定，問到女友會不會心疼他眼睛受傷？他揮揮手稱小事，「不會特別跟女友說」，更坦言沒結婚、生子打算，率直笑說：「生很容易，養很難，而且何必結婚讓人家當寡婦呢？」該劇可在影音平台「公視+」上觀看，29日晚間11點半於公視播出。

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