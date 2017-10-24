小娃在辦公室昏倒 背後理由好心酸......

職場過勞，與其期待長官體恤，不如設法自救。（圖／黃士銘）［上班一族／文／蔡祐吉］

小娃雖然產業資歷豐富，但是進入現在的公司才幾個月，還在新人階段，原本被賦予的任務就很繁重，高層長官給的壓力也不小；偏偏又遇上直屬主管突然被調職，部門內人力吃緊，等於是雪上加霜；再加上小娃懷胎七月，挺著肚子也很辛苦；這三重壓力壓下來，終於讓本來身體狀況還不錯的小娃，快要撐不下去，某天上班上到一半，突然一陣暈眩，當場昏倒在辦公室……

▌工作再找就有 命只有一條

小娃昏倒，辦公室瞬間忙亂，同事們急召救護車，送小娃去醫院急診；同一時間，好同事小咪在辦公室朋友群組告知大家這個消息，群組內也叮叮咚咚，同事們都很關心小娃的身體狀況，一邊擔心小娃，一邊你一言我一語碎念長官們，怎麼讓孕婦小娃過勞成這樣。

好在，緊急處置過後，小娃跟肚子裡的小小娃都平安，才讓大伙兒鬆了一口氣。

儘管小娃覺得自己身體還行，在家休息兩天就又閒不下來，蠢蠢欲動想回去上班，而且小娃休假期間，很多工作被迫擺著，沒有人承接，一直放著也不是辦法，這讓小娃很想趕快回去處理；但是小娃的家人跟朋友，都極力阻止她，強調「工作可以再找，命不能不顧！」

▌適度調整心態 別被勞碌慣性綁架

我很贊同這樣的說法！我知道，從職場主管的立場來說，雖然基於人性，大家嘴裡都會說「身體要緊，不舒服就多休息」，但實際上，事情總得有人處理，沒有主管希望部屬經常請假或長時間請假，哪怕是因為生病。因此，與其期待長官體恤你，讓你好好休息，不如自己堅定意志，自己的身體自己救，該請假就請假，該休息就休息。

要知道，任何工作都沒有「非誰不可」，可是，如果身體有甚麼閃失，如果影響到自己的孩子，這樣的遺憾，將會是一輩子的。到那個時候，「長官」們再怎麼表達遺憾與不捨，甚至提供金錢補償，都沒有意義。

我的意思並非要你動不動就請病假、放下手邊工作，也不是認為認真、負責、敬業精神不重要；而是在兩者之間，必須取得平衡點；身體好的時候，我們可以拼命工作，把事情做到完美；身體不行的時候、覺得過度勞累的時候，則一定要適度調節、休息，才能夠「留得青山在」。

▌該請則請，當休則休

在勞動基準法當中，明訂每年有一定時數的全薪病假與生理假，就是基於這樣的原則而設計；我確實也見過有人想占公司便宜，每年想盡辦法把病假請滿，這樣的行為不是很可取；但相對地，我看到更多的上班族有「乖寶寶情結」，有一種想要領「全勤獎」的心態，或者畏懼長官的態度，以至於生病嚴重還硬ㄍㄧㄥ，不敢也不願意請假，這種態度也是不正確的。

再說一次，自己的身體必須自己救，病假，不要濫請，但也不要硬是不請；該請則請，當休則休，才是快樂工作人最理想的做法！

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友 iOS Android APP下載 LINE好友

歡迎加入【自由娛樂】 按個讚 心情好 已經按讚了，謝謝。