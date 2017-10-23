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首頁 > 婉君推

李維維自嘲感情絕緣體 無緣高富帥靠戲來圓夢

2017/10/23 20:52

李維維在《真情之家》中扮小模，搭檔高富帥鄒承恩。（三立提供）〔記者粘湘婉／台北報導〕三立、東森新8點檔華劇《真情之家》24日上檔，李維維在劇中飾演小模，搭檔高富帥鄒承恩，她笑稱年輕時也曾幻想找到白馬王子，卻被閨密取笑太愛作夢，如今她早就清醒，還自嘲是感情絕緣體，「我絕對和外界想像的不一樣，追求者就是零。」

李維維坦言私下就是個感情絕緣體，愛宅在家跟桃花也無緣，她常納悶自問：「我也想愛，我人不醜條件也不差呀！而且現在條件沒訂很高。」透露只要男方有責任感、有肩膀，能照顧她就OK。李維維讚鄒承恩拍攝期間，曾貼心護花。（三立提供）

李維維笑稱，過去戲劇作品少遇到高富帥角色，這次在《真情之家》終於有機會一圓年輕時候的幻想，「我終於也可以感受到有高富帥的男友了！」她透露，一開始與鄒承恩合作，認為對方有距離感，直到第3次見面才變熟，默默才發現對方是個暖男，她回憶某次拍攝，燈光助理不小心弄倒她身後的燈架，她瞬間來不及反應，鄒承恩見狀立刻挺身向前護著她，避免她受傷，貼心舉動讓她直呼感動。

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