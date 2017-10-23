星卉霸凌女星被封大魔王 學生時代因男友成老師眼中釘

李政穎（左起）、王宇婕、王凱、徐愷在《春風愛河邊》上演遊艇派對亂打秀。（華視提供）〔記者粘湘婉／台北報導〕華視自製8點檔《春風愛河邊》24日首播，首集王宇婕為拍攝遊艇派對處女航的上菜表演秀，挑戰亂打秀、踢踏舞，高難度直呼：「手腳都快打結了。」林玟誼、星卉則上演大耍心機的搶功戲碼，星卉飾演霸凌學生的女教師，狠勁讓林玟誼封她大魔王。

星卉在劇中演心機女，利用林玟誼的設計天份，走秀成果全攬在自己身上，還出言恐嚇林玟誼不跟自己開公司，就不給畢業。星卉劇中演得起勁，戲外笑稱也有類似經驗，稱學生時期交男友，當時男友生病，打手機給她，鈴聲在課堂響起惹火老師，最後雖有按時交報告仍被當掉，老師更挑明表示：「我就是故意不讓你過」，成為她當年唯一被當的科目，林玟誼在旁聽到，也忍不住打趣：「原來你以前被老師當，現在才演壞老師來霸凌我！」

星卉在《春風愛河邊》扮演心機女老師，欺負學生林玟誼。（華視提供）王宇婕劇中挑戰亂打秀與踢踏舞，與徐愷拿著鍋碗瓢盆來打擊演奏，透露劇組一開始拿南韓知名團體的亂打秀當參考，讓她嚇壞，跟老師學了整整5小時，跳了6、7遍才完成拍攝。曾是「七朵花」團員之一的她，笑稱自己節奏感不佳，當年受訓時，打拍子考試從沒過關，打趣說：「那時候就知道自己不適合當歌手，還是專心演戲就好」。

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