傳奇名琴音樂盛會 奇美最高值提琴「奧雷‧布爾」本週獻聲

別名「奧雷‧布爾」的「Giuseppe Guarneri del Gesu 1744 Ole Bull」是奇美提琴收藏中價值最高者。（奇美博物館提供）〔記者凌美雪／台北報導〕將於10月29日在國家音樂廳演出的「傳承‧提琴的榮耀」音樂會，奇美博物館鎮館名琴傾巢而出，其中，別名「奧雷‧布爾」的「Giuseppe Guarneri del Gesu 1744 Ole Bull」，是瓜奈里家族朱塞佩‧瓜奈里的兒子朱塞佩‧瓜奈里‧耶穌（Giuseppe Guarneri del Gesù, 1698-1744）所製。一般文獻史料稱他為「耶穌‧瓜奈里」，他將瓜奈里琴的製作發展到極致，被譽為史特拉底瓦里之後最偉大的製琴師。

「奧雷‧布爾」被認為是耶穌‧瓜奈里的最後遺作，擁有神奇巨砲般的音色，因此被列為世界最傳奇的提琴之一。而它豐富的歷史傳承更添傳奇性色彩，它曾為挪威家喻戶曉的小提琴大師奧雷‧布爾（Ole Bull, 1810-1880）所擁有。布爾為挪威民族運動的靈魂人物，極力推廣挪威音樂，被挪威人視為民族英雄，這把耶穌‧瓜奈里的琴是他生前最珍愛的名琴，因此有「奧雷‧布爾」的別稱。

奇美最高值提琴「奧雷‧布爾」。（奇美博物館提供）

奇美博物館於1992年購得「奧雷‧布爾」，至今仍為奇美提琴收藏中價值最高者，奇美博物館並4度將其出借至美國大都會博物館、挪威伯根葛利格博物館、法國巴黎音樂博物館，並在挪威紀念奧雷‧布爾的電影及電視中亮相。

在本週的音樂會上，將由蘇顯達以「奧雷‧布爾」與潘怡慈使用阿瑪蒂「國王的大提琴」，演出韓德爾/哈佛森《g小調帕薩卡利亞舞曲》。

對奇美經典名琴有興趣的樂迷，也可透過其官網http://cm2.chimeimuseum.org/tw/worldmap.html搶先閱覽並試聽。

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