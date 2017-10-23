限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

傳奇名琴音樂盛會 奇美最高值提琴「奧雷‧布爾」本週獻聲

2017/10/23 20:05

別名「奧雷‧布爾」的「Giuseppe Guarneri del Gesu 1744 Ole Bull」是奇美提琴收藏中價值最高者。（奇美博物館提供）〔記者凌美雪／台北報導〕將於10月29日在國家音樂廳演出的「傳承‧提琴的榮耀」音樂會，奇美博物館鎮館名琴傾巢而出，其中，別名「奧雷‧布爾」的「Giuseppe Guarneri del Gesu 1744 Ole Bull」，是瓜奈里家族朱塞佩‧瓜奈里的兒子朱塞佩‧瓜奈里‧耶穌（Giuseppe Guarneri del Gesù, 1698-1744）所製。一般文獻史料稱他為「耶穌‧瓜奈里」，他將瓜奈里琴的製作發展到極致，被譽為史特拉底瓦里之後最偉大的製琴師。

「奧雷‧布爾」被認為是耶穌‧瓜奈里的最後遺作，擁有神奇巨砲般的音色，因此被列為世界最傳奇的提琴之一。而它豐富的歷史傳承更添傳奇性色彩，它曾為挪威家喻戶曉的小提琴大師奧雷‧布爾（Ole Bull, 1810-1880）所擁有。布爾為挪威民族運動的靈魂人物，極力推廣挪威音樂，被挪威人視為民族英雄，這把耶穌‧瓜奈里的琴是他生前最珍愛的名琴，因此有「奧雷‧布爾」的別稱。

奇美最高值提琴「奧雷‧布爾」。（奇美博物館提供）

奇美博物館於1992年購得「奧雷‧布爾」，至今仍為奇美提琴收藏中價值最高者，奇美博物館並4度將其出借至美國大都會博物館、挪威伯根葛利格博物館、法國巴黎音樂博物館，並在挪威紀念奧雷‧布爾的電影及電視中亮相。

在本週的音樂會上，將由蘇顯達以「奧雷‧布爾」與潘怡慈使用阿瑪蒂「國王的大提琴」，演出韓德爾/哈佛森《g小調帕薩卡利亞舞曲》。

對奇美經典名琴有興趣的樂迷，也可透過其官網http://cm2.chimeimuseum.org/tw/worldmap.html搶先閱覽並試聽。

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友

iOS

Android

APP下載

LINE好友

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
今日TOP 10
怨念媽咪Janet自爆 乳頭跟「妹妹」都很痠 怨念媽咪Janet自爆 乳頭跟「妹妹」都很痠
2017/10/23 13:26
遭性騷擾「我都石更了」 孕婦主播「硬」起來反擊 遭性騷擾「我都石更了」 孕婦主播「硬」起來反擊
2017/10/23 11:45
郭雪芙化身超萌貓女 嬌喊：把我帶回家！ 郭雪芙化身超萌貓女 嬌喊：把我帶回家！
2017/10/23 17:44
徐乃麟飆罵唐從聖節目首播 收視率讓人出乎意料... 徐乃麟飆罵唐從聖節目首播 收視率讓人出乎意料...
2017/10/23 14:28
（影音）夏語心點燃國罵風波？ 徐乃麟血壓飆180說… （影音）夏語心點燃國罵風波？ 徐乃麟血壓飆180說…
2017/10/23 14:43
打針打到類固醇失靈 隋棠揭急性蕁麻疹「漫長的5天」 打針打到類固醇失靈 隋棠揭急性蕁麻疹「漫長的5天」
2017/10/23 14:50
四葉草有隱情 20歲胸部繼續長大她竟想哭 四葉草有隱情 20歲胸部繼續長大她竟想哭
2017/10/23 11:41
台灣男星獲選慶典舉旗手 意外攻佔日媒頭版 台灣男星獲選慶典舉旗手 意外攻佔日媒頭版
2017/10/23 16:45
四葉草登大人初發 罹患「代謝障礙症」 四葉草登大人初發 罹患「代謝障礙症」
2017/10/23 11:29
唐從聖遭譙幹X娘 原諒徐乃麟卻叫鄉民肉搜「他」 唐從聖遭譙幹X娘 原諒徐乃麟卻叫鄉民肉搜「他」
2017/10/23 16:24
王子深情唇交曾之喬 觀眾暴走破收視新高 王子深情唇交曾之喬 觀眾暴走破收視新高
2017/10/23 14:42
隋棠爆蕁麻疹急診室報到 感恩老天送生日禮 隋棠爆蕁麻疹急診室報到 感恩老天送生日禮
2017/10/23 15:09
金秀賢今入伍暫別粉絲 低調到韓媒0消息 金秀賢今入伍暫別粉絲 低調到韓媒0消息
2017/10/23 12:16
蕭敬騰遭罵「敗類」 瘋狂女粉敗訴判賠80萬 蕭敬騰遭罵「敗類」 瘋狂女粉敗訴判賠80萬
2017/10/23 13:12
金秀賢低調入伍 「平頭帥照」曝光 金秀賢低調入伍 「平頭帥照」曝光
2017/10/23 19:06
淡泊名利！男星仍用滑蓋手機 網虧：活在古墓裡嗎 淡泊名利！男星仍用滑蓋手機 網虧：活在古墓裡嗎
2017/10/23 17:46
孫燕姿颱風夜「穿紅衣」瘋狂亂舞 擔心嚇壞民眾 孫燕姿颱風夜「穿紅衣」瘋狂亂舞 擔心嚇壞民眾
2017/10/23 13:53
三上悠亞現蹤台北！毛毯覆裸身姿態超撩人 三上悠亞現蹤台北！毛毯覆裸身姿態超撩人
2017/10/23 19:55
幸福來的太突然！ 女星偷為探班粉絲結帳暖哭 幸福來的太突然！ 女星偷為探班粉絲結帳暖哭
2017/10/23 14:29
蔡依林素顏「雙→單眼皮」 網驚：女版李鍾碩 蔡依林素顏「雙→單眼皮」 網驚：女版李鍾碩
2017/10/23 16:38
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.