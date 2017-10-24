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美到說不出話來！ 日本秋田縣八幡平楓情萬種

2017/10/24 06:00

車行於八幡平一帶，隨處可見楓紅美景。（記者周幸叡攝）〔記者周幸叡／台北報導〕一下車，寒風襲來，冷得讓人直打哆嗦，同一時間，內心也在顫動，因為眼前的楓紅如火，紅豔豔地燃燒在視線所及之處，美極了！

這裡是日本秋田縣的大沼，屬於十和田八幡平國立公園區域，健行路線「大沼自然探勝路」老少咸宜，沿著規劃完善的步道可以繞行大沼一圈，享受大自然之美，尤其是楓紅時節，走進步道內，彷彿也走入秋日圖畫中。一葉知秋，這是寒冬來臨前的紅豔印記。（記者周幸叡攝）

十和田八幡平國立公園有許多大大小小的沼澤，大沼是其中一個較為人知的景點，這是橫亙在南北走向斷層中的窪地，大量積水而成的，面積約4ha，周圍約2公里，在它的南側，有片茂盛的濕原，伴隨四季流轉，各種鳥類、魚類，及花草樹木等，在此顯露盎然生機。大沼周邊生態豐富，隨四季流轉呈現不同的迷人景致。（記者周幸叡攝）

10月中旬的大沼，主色調是紅色，各種你所能想到的紅色詞彙以及難以形容的紅韻，紛紛傾色而出，看似互相競豔、卻又彼此巧妙搭襯，和諧地譜出層層紅葉圖，不論是任意地局部格放，或是整體大器地觀覽，均教人沉醉不已！楓紅映水面，自成秋日風情畫。（記者周幸叡攝）

同行的當地導覽員阿部安南說，他來到大沼無數次，但每一次都有不同的感受。他喜歡靜靜傾聽風聲，裡頭有大自然的叮嚀；看著沿途景色的變動，推想裡頭的生物生態變動。說著說著，他拿起山毛櫸的果實說明這是熊愛吃的食物，更妙的是，「熊吃完果實，會將剩下的枝葉掛在樹上」他笑著說。隨著他的指引，果然見到熊留在樹上的「廚餘」，乍看有如乾枯枝葉掛樹間，原來裡頭藏著大自然趣味。漫步大沼自然步道內，沿途可欣賞多層次紅葉之美。（記者周幸叡攝）

離開大沼前，我也學阿部先生閉上眼用心傾聽風的聲音，或許，「活在當下，樂享自然」，是大自然母親對我的臨別贈言。秋天的大沼，層層紅葉交織出夢幻天地。（記者周幸叡攝）

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