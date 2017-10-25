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找到真命天女前 沿路花草只是過客

2017/10/25 06:09

天涯何處無芳草，何必孤戀一枝花？找到真正的人生伴侶前，沿路的花花草草就只是過客而已。（圖／巫伊）〔文／LAKIKI〕

學弟D先生是個悶葫蘆的書呆子，年過三十五歲的他只交過一次女朋友，也是他大學時代的學妹，但交往不到半年，女友就劈腿了D先生的好哥兒們。D先生一直無法釋懷女友跟死黨的背叛，這個陰影跟著他多年，讓他始終很難展開下一段感情。

據說前陣子，因為長輩的介紹，D先生終於認識了一個讓他心儀的女孩，但奇怪的是，不到三個月，女孩又無故地斷了聯絡，就像一縷輕煙般消失得無影無蹤。

「你是不是哪裡得罪她而不自知呢？不過不說明任何理由就消失也太莫名其妙了。」LAKIKI安慰著D先生。

「我真的不記得有哪裡得罪她？斷絕聯絡的前一天我們還去吃了晚餐，一切都很正常啊！」D先生一臉狐疑地說。

「你再想想，還有沒有其他奇怪的徵兆？」LAKIKI繼續詢問。

「我唯一想到的就是，當天晚上要送她回家，她卻堅持不肯，我們因此有點小小的爭執。」D先生歪著頭思考著。

「只是送回家而已，堅持不肯也很奇怪，你確定她沒有其他交往的對象嗎？」LAKIKI突然靈光一閃。

「這……我不確定耶，如果她有男朋友，幹嘛還跟我出去呢？不過，她倒是常常在跟我吃飯時回訊息，偶爾手機來電時，在我面前也不會接。」D先生努力地回想著。

「嗯……這只是我的猜測啦，或許對方已有交往的對象，但又想跟其他人交往比較看看。」LAKIKI小心翼翼地回答。

「所以我又被甩了嗎？」D先生傷心地哀嚎著

看著D先生若有所思的模樣，LAKIKI真的很想用力地搖著他的肩膀大叫：「天涯何處無芳草，何必孤戀一枝花？」只有繼續踩著穩健的步伐勇敢地跨出下一步，才有機會找到真正的人生伴侶，而走到終站前，這沿路的花花草草就只是過客而已。

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