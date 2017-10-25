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＜愛唷傷腦筋＞親愛的 你的缺點我包了

2017/10/25 06:00

接受對方人性裡的那些小缺點，理解那些任性行為背後的沒安全感，那才是每個人真正需要被體貼的部分。（圖／棉花糖）〔文／密絲飄〕

朋友麗莎正在籌備自己的婚禮，和未婚夫都是小資族的兩人，最近挑婚戒挑得焦頭爛額，想要選有牌子的，恐怕鑲不起鑽，銀樓買雖然便宜，但對追求國際範的麗莎來說，卻總缺了那麼一點「感覺」。

麗莎並不想因為結婚而對兩人的經濟造成負擔，正猶豫不決時，她的未婚夫豪氣地說：「妳喜歡就買T牌鑽戒吧！反正一輩子就花這麼一次！」麗莎還是猶豫著這樣會大爆預算，未婚夫又補了一句：「拍照放上FB很美啊，大家一定都會很羨慕妳。」

願意主動滿足女性虛榮心的男人，基本上是鳳毛麟角，麗莎感動之餘，也開始幫準老公打算：「那我們喜宴那天別請新秘了，妝我自己畫，頭髮我早上去沙龍弄。」能體貼男人經濟條件而放棄美美機會的女孩，又何嘗不是非常少見？

我相信他們倆一定會非常幸福，不是因為有顆名牌鑽戒，而是因為他們都懂得體貼彼此。

真正的體貼其實是極不容易的。體貼並不只是端茶送水、生病時互相照顧那種小事，真正極致的體貼是，理解並包容雙方個性裡的那些小缺點，比如愛炫耀、愛比較，比如因為死要面子，明明自己錯了還要硬拗。

沒有人是完人，我們都各自有缺乏安全感的部分，你覺得對方某些行徑莫名其妙，對方又何嘗不認為你堅持的許多事根本沒有必要？真正的體貼，是接受對方人性裡的那些小缺點，這並不是因為你縱容對方，而是因為你理解到這些行為背後的沒安全感，而那才是每個人真正需要被體貼的部分。

有時候，我們以為自己可以說服對方，不知不覺卻愈說愈狠、愈說愈毒，想以一針見血的方式說得對方幡然醒悟。即使你說的話都對，但是，在愛情裡，我們需要的不是「道理」，而是「同理」。當另一半無法同理我們的痛苦，那是多麼讓人恐懼的一件事，只會更加覺得沒有安全感，為了保護自己，那些缺點往往只會變得更嚴重。

欣賞別人的優點很容易，但接受別人的缺點卻很難。如果下定決心要在一起，與其寄望對方會改變自己的缺點，倒不如想想自己能不能接受。更何況，說不定對方也正默默地忍受著你的缺點，這樣一想，是不是平靜多了呢？

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