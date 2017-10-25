＜Let′s Talk＞女友愛談床笫隱私 保守T很難接受

（圖／達志影像）〔文／KD〕

Q：

我是一個個性保守的人，即使從小就很清楚自己的性向，除了很親近的朋友之外，我很少談及自己的感情、想法，更別提個人性愛這種私密的事情。

我的女友在跟我交往之前都是跟男生在一起，很習慣在姊妹淘面前大談自己的感情大小事，跟我在一起之後，雖然我是女的，她也照談不誤，有時候甚至會直接在我跟其他男生朋友面前，拿我跟她的床笫之事開玩笑，想當然爾全場都笑成一團，只有我完全僵掉笑不出來。

女友覺得這是一種對於我跟前任們一視同仁沒有區別的表現，但我對於自己的隱私這樣被赤裸裸地公開，一方面是心裡不舒坦、不習慣，另外一方面是感覺在男生面前被「看光」非常怪，我該怎麼讓她不要再這樣做？（嚴肅的人）

A：

每個人花了這麼多時間長成大人，由於個性、環境，和其他種種的因素影響，一定都已經建立了一套專屬於自己的規矩與處事態度，嚴格來說，這本來就是個人自由，可是要是一牽涉到兩個人之間或更多人之間的互動，當然就不會是我行我素也沒問題這麼簡單的事而已。

很明顯的，現在你們的狀況就是溝通沒有效果，兩個人有自己的堅持，沒有人要為對方改變很不巧的，你們又是這個隱私的共同持有人，這樣僵持弄到最後大概只會兩敗俱傷。很多號稱在一起很多年從不吵架的伴侶常常談到，在劍拔弩張的狀況下避免衝突的最好方法，就是其中一方避開那個狀況。

她喜歡談，妳不喜歡聽又無法改變她，那就暫時閃邊，悄悄離開現場或是儘量不要參與可能會有妳不喜歡的狀況發生的聚會，眼不見為淨，同時也表達了妳不激進但有所堅持的立場。「我就是不想談，妳要是想講的話請自便，但我就不參與了」，用消極的抗議方式讓她知道妳的不滿，也讓她有機會思考一下妳的反應，想好後再自己來跟妳溝通，比較容易達成妳所希望的結果。

（寫信給KD：talkpotato@gmail.com）

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友 iOS Android APP下載 LINE好友

歡迎加入【自由娛樂】 按個讚 心情好 已經按讚了，謝謝。