經營美滿婚姻 比創業成功容易多了

結婚是人生重要關卡，結果如何我們無法意料，最重要的是找到對的夥伴，一起奮鬥、成長。（圖／棉花糖）〔文／鄭人豪〕從1992年至今，全台有超過一百萬對夫妻離婚，知名女權律師賴芳玉曾表示，台灣有全世界第二高、亞洲第一高的離婚率，平均每十分鐘就有一對夫妻離婚，近六成夫妻結婚不到十年就離婚，離婚率居高不下，既然會離婚又何必要結婚？

身為忙碌上班族，整日奔波苦，心裡想的都是工作，沒有太多心思放在情愛，更別提婚姻。某日，一個共同奮鬥的工作夥伴，在我桌上丟了張紅色炸彈，我訝異他的選擇，這個跟我一樣，甚至比我還執著於事業的傑出夥伴，竟也如此「想不開」？

「是不是有了啊？」休息時間，我在茶水間巧遇他，漫不經心開個玩笑。他不計較我的口不擇言，正經地說：「也不是，只是覺得就是她了，年紀也差不多了，觀察得也夠了。」「『觀察』是嗎？」「是啊，對我而言，人生是一個一個關卡，我不會因為困難而逃避，婚姻也是如此，我找的不是幸福，而是一個能共同努力的夥伴。」

他言猶未畢，就接到客戶的電話而先行離開。看著他充滿朝氣的背影，我有了新的體會。我們在工作上一次一次提案，即便知道客戶愛刁難打槍，卻也未曾退縮，在社會上要打拚一個立足點不易，我們卻依然活得自在。結婚這件事也是一個人生關卡，結果如何我們無法意料，最重要的是找到對的夥伴，一起面對、成長、克服，既便這次失敗了，不代表不能有第二次。

近六成夫妻結婚不到十年就離婚，不也還有四成長長久久，這個機率比創業成功的5%機率還高得多。也許不是每一個人都能擁有自己的事業，但經營一個美滿的婚姻不也是人生最成功的事嗎？

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