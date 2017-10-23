蘇顯達號召絃樂家族 奇美博物館提琴寶庫精銳盡出

奇美博物館與兩廳院合辦音樂會，蘇顯達號召絃樂家族共同演出。（兩廳院提供）〔記者凌美雪／台北報導〕當兩廳院正熱鬧慶祝30周年，奇美藝術獎也適逢30周年，於是，小提琴家蘇顯達號召國內絃樂家族菁英共同推出「傳承‧提琴的榮耀」音樂會，為此，台南奇美博物館將其提琴寶庫中的精銳盡出，這個名琴的盛會，將於10月29日，在國家音樂廳演出。



蘇顯達表示，近代提琴約出現於16世紀早期的義大利北部，以阿瑪蒂、史特拉底瓦里與瓜奈里3大製琴家族為中心，眾多流派製琴師的努力與成果，呈現出今日豐富非凡的琴藝寶藏。奇美博物館素來以典藏豐富名琴聞名，包括安東尼奧‧史特拉底瓦里製作的「韋奧悌-瑪莉‧霍爾」、耶穌‧瓜奈里的作品「奧雷‧布爾」、以及安德烈‧阿瑪蒂製作的「威爾頓」與「卡洛九世」等多把舉世名琴，皆為奇美博物館鎮館之寶。



除低音提琴外，19把奇美名琴魅力將匯聚於這場音樂會上，以饗樂迷「耳目」。蘇顯達說，這場音樂會將演奏音樂史上各時期著名絃樂作品，從巴洛克到現代音樂，從西方到台灣作曲家創作，充份呈現絃樂演奏的多樣性與特色。在不同聲部架構下，交織堆疊出完美的和聲線條與結構，悠遊於絃樂美好的時空。



為此，蘇顯達號召國內絃樂家族菁英共同演出，包括吳天心、黃郁婷、王子欣、卓家萱、黃瑞儀、鄭恩麒劉姝嫥、潘怡慈、王郁文等，都將使用奇美名琴演出。曲目則有哈佛森改編自韓德爾《g小調帕薩卡利亞舞曲》、杜南伊《C大調絃樂小夜曲》、舒伯特《c小調第12號絃樂四重奏-斷章》、巴哈《d小調雙小提琴協奏曲》等。

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