（圖多）A-Lin剪短髮 背後原因有洋蔥

今年亮麗回歸的A-LIN，剪去了過往一頭浪漫長髮。（《MILK潮流誌》提供）

〔記者馮亦寧／台北報導〕A-Lin睽違三年再發新專輯，當中歷經《我是歌手3》、《金曲撈》、《超強音浪》等節目洗禮，她帶著更多能量回歸，並登上163期《MILK潮流誌》封面。

A-LIN選擇用最坦然自在的短髮姿態，推出本次新專輯。（《MILK潮流誌》提供）

在《MILK潮流誌》的採訪當中，A-Lin透露了自己短髮的秘密。A-Lin說：「先前為了鼓勵一名病童小歌迷，悄悄地到家裡給她驚喜，當她聽到我在她背後唱歌，開心轉身那又驚又喜的燦爛模樣，當下給了我莫大的溫暖與力量，原本是想鼓勵她的，卻反而被她激勵到。」

現在的A-LIN儼然是許多懷有音樂夢想的人們心中的指標。（《MILK潮流誌》提供）

頂著一頭俐落短髮的A-Lin進一步說明：「她因為生病的關係所以也沒辦法留長髮，但是她非常自在地笑說：『誰說女生一定要留長髮。』簡單的一句話，卻讓我鼓勵自己應該也可以有所不同、也能追上她的坦然自在。」所以A-Lin剪去飄逸長髮，帶著短髮回來了。

過去的A-LIN也曾深陷於低潮之中。（《MILK潮流誌》提供）

A-Lin坦言自己也曾經有放棄的念頭。「那時候真的是谷底的谷底了。」A-Lin回憶，當時幾乎要對音樂夢絕望，某天外公病危已經要離開之際，外公抓著A-Lin的手鼓勵、安慰，提醒她不能放棄，還說走了以後也會在天上聽A-Lin唱歌，讓她情緒激動不已。

A-LIN現在開心享受當下、全力以赴，但千萬不要有後悔。（《MILK潮流誌》提供）

正因如此，她更堅定了自己的音樂之路，現在她覺得簡單快樂最重要，如果一直陷在低潮之中只會不斷自怨自艾，必須勇敢一點，才能開啟燦爛契機。 A-LIN希望接下來十年能繼續以這樣的心情繼續愛著自己的工作。（《MILK潮流誌》提供）

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