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首頁 > 婉君推

蕭敬騰自封「宇宙最帥」 背後原因解析

2017/10/23 17:39

蕭敬騰上月為周杰倫演唱會彩排，搶先穿上Kenzo Memento N°1限量系列印花套裝。（Kenzo提供）〔記者方惠宗／台北報導〕蕭敬騰上月為周杰倫演唱會彩排時，在臉書自封「宇宙最帥」，引來粉絲回覆「只有宇宙最帥才能駕馭花花衣，好好看」、「只有你可以駕馭，好看極了」、「少數男星能把花花一穿出這麼潮」等熱烈讚賞。蕭敬騰這身傳說中的「花花衣」，乃出自於Kenzo Memento N°1限量系列。Kenzo創意總監雙人組Carol Lim及Humberto Leon從今年開始、每年都將重新演繹Kenzo典藏庫的特別計畫，這是打頭陣的Kenzo Memento N°1限量系列。（Kenzo提供）

Kenzo以「Memento」為名的限量系列為Kenzo創意總監雙人組Carol Lim及Humberto Leon的全新力作。從今開始，他們每年都將重新演繹Kenzo典藏庫的經典設計，透過品牌的原創精神以及高田賢三先生無限的創造力，將Kenzo獨特傳統發揚光大。蕭敬騰所穿的，就是率先打頭陣的Kenzo Memento N°1；此乃設計師「穿越」到Kenzo大放異彩、從此站穩世界舞台的70、80年代，重新考究當時的色彩及質地，以仿舊方式處理全新創作，使其散發復古風情，而高田賢三先生所鍾愛的自然元素，像是罌粟花、仙鶴、老鷹、雄獅、及大象等圖騰，也成為貫穿Kenzo Memento N°1限量系列的精神。蕭敬騰以獨到的眼光與品味精彩駕馭，並以臉書標籤「#Kenzomemento」記錄這一刻，說他「宇宙最帥」無誤啦！蕭敬騰日前於臉書自封「宇宙最帥」，造型焦點就在身上這身花花衣。（Kenzo提供）Kenzo創意總監雙人組Carol Lim及Humberto Leon從今年開始、每年都將重新演繹Kenzo典藏庫的特別計畫，這是打頭陣的Kenzo Memento N°1限量系列。（Kenzo提供）

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