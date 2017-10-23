「一杯醉」酒量差很難演 林心如上戲先灌酒

林心如拍《我的男孩》，笑封張軒睿是句點王。（八大提供）〔記者粘湘婉／台北報導〕林心如、張軒睿主演八大《我的男孩》，20日結束4個月拍攝，昨晚劇組舉辦殺青宴，林心如笑稱本期待殺青後，睡到自然醒，但隔天一早生理時鐘自動反應，7點就起床刷牙，回過神才發現不用拍戲；她在劇中飾演不勝酒力「一杯醉」的女主角，讓現實生活中酒量頗佳的她，直呼像演技大考驗，「這真的很難演啊，我只好自己帶紅酒去現場，先喝一些醞釀感覺。」

林心如身兼該劇女主角及製作人，對張軒睿表現大為稱讚，但仍忍不住封男方是「句點王」，每天都讓她白眼翻好幾回，笑稱某次張軒睿問她：「心如姐，覺得妳不說話好兇喔、妳的臉好臭…可是我就是不怕妳。」玩笑話讓2人瞬間拉近距離。而張軒睿殺青當天，因不捨離開劇組，抱著導演徐輔軍痛哭，林心如目睹他掉下斗大淚珠，自己也跟著紅眼眶，殺青宴上他卻鬧笑話，一開口講錯劇名說成「我『愛』男孩」，被大家笑虧，是性向大公開。 章廣辰（左起）、許光漢、温貞菱、張軒睿相約《我的男孩》殺青宴同穿紅衣和丹寧。（八大提供）

張軒睿、温貞菱、許光漢及章廣辰因該劇結為好友，自封4人幫，眾人在殺青酒相約dress code、穿紅衣外加丹寧風，結果全身上下紅通通的温貞菱，解釋「丹寧在我心裡啊，我有顆漢子的心！」感性表示，能認識到他們，是人生中數一數二幸福的事。該劇預計12月於台視、八大播出。

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